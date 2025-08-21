Stiže 2. sezona mračne akcije koja je top od početka do kraja: Ima isti "vajb" kao "The Last of Us", a bolje ocjene

Ukoliko ste se uželjeli dobre akcije, strpite se još malo, jer je poznato kada će krenuti s prikazivanjem druga sezona top ostvarenja "Fallout"

Nema sumnje da su mnogi obožavatelji serije "The Last of Us" ostali razočarani nakon druge sezone, čemu svjedoče i niske ocjene koje je ostvarenje dobilo nakon prikazivanja.

Zato i ne čudi što su mnogi tražili alternativu - novo postapokaliptično iskustvo koje će ih emotivno uvući, vizuelno očarati i narativno "voziti" do posljednje scene, a na vrhu liste bila je upravo serija "Fallout" koja je ocijenjena sa 93% na Rotten Tomatoes, a 8.3 na IMDb-u.

Sada stižu i sjajne vijesti - nakon najavljene druge sezone, konačno je poznato kada kreće sa prikazivanjem, ali i imamo priliku da zavirimo šta nas čeka u budućnosti.

Nove epizode stižu od 17. decembra i izlaziće jednom nedjeljno sve do finala 4. februara.

O čemu se radi u drugoj sezoni?

Radnja nas ponovo vodi u Nju Vegas, a tizer otkriva zastrašujuće flešbekove koji prikazuju početke nuklearnog rata, kao i pojavu jednog od najstrašnijih čudovišta iz franšize – Dethkloua.

Serija prati Lusi Meklin, junakinju prve sezone koja je odrasla u sigurnosti Volta 33, a potom bila primorana da krene na opasno putovanje kroz ruševine svijeta. Na tom putu upoznaje Maksimusa, pripadnika organizacije Braća čelika, i misterioznog Gula, mutiranog lovca na ucjene s mračnom prošlošću.

Druga sezona nastavlja priču tamo gdje je prethodna stala – Lusi i Gul ulaze u pustinju Mohave i osvajaju Nju Vegas. Trejler otkriva i pojavu Roberta Hausa, moćnog i harizmatičnog vladara legendarnog grada, dok smrtonosni Dethklou prijeti junacima. Gledaoci će takođe saznati više o prošlosti Gula i pravim razlozima katastrofe koja je promijenila svijet.

Pogledajte neke kadrove iz nove sezone:

Glumačka postava se vraća u punom sastavu, a produkciju ponovo predvode Džiniva Robertson-Dvoret i Grejem Vagner, dok među glavnim producentima ostaju i Džonatan Nolan, Liza Džoj i Tod Hauard iz Bethesda Game Studios.

Prva sezona "Fallouta" postala je pravi hit na Prime Videu, ušla je u top tri najgledanije originalne serije platforme, a druga sezona obećava još više akcije, misterije i spektakularnih scena koje će fanovi video-igara obožavati.

Pogledajte i novi tizer:

