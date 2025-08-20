Najbolja Netfliks serija sa ocjenom 97% konačno dobija nastavak? Obje sezone mračnog trilera držale gledaoce na iglama

Režiser "Mindhuntera" razmišlja u novom pravcu, a konačna odluka zavisi od scenarija

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix Nordic

Jedna od najhvaljenijih Netfliksovih serija, mračna i briljantna priča o lovcima na serijske ubice, mogla bi ponovo da ugleda svjetlost dana.

Poslije šest godina čekanja, pojavila se nova nada da će "Mindhunter" dobiti nastavak – možda ne kao treća sezona, već u obliku tri dvočasovna filma.

Glumac Holt Mekalani otkrio je da je nedavno razgovarao sa Dejvidom Finčerom, koji je i tvorac serije. Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da se "Mindhunter" vrati, ali sve zavisi od toga da li će Finčer biti zadovoljan scenarijima i imati vremena da se posveti projektu.

Izvor: printscreen/youtube/Groff Trash

Podsjetimo, obje dosadašnje sezone imaju ocjene preko 90% na Rotten Tomatoes, pa bi nastavak bio logičan potez. Netfliks i Finčer već godinama uspešno sarađuju – od animirane antologije "Love, Death & Robots" do filma "Mank", koji mu je donio treću nominaciju za Oskara.

Ukoliko se zaista krene sa realizacijom "Mindhuntera", nema sumnje da ćemo gledati i i druge glavne zvijezde među kojima su Džonatan Grof, Holt Mekalenij i Ana Torv, s obzirom da su već su izrazili želju da se vrate i nastave istraživanje najmračnijih serijskih ubica u istoriji.

O čemu se radi u seriji?

Za one koji ne znaju, serija "Mindhunter" je psihološki triler i krimi-drama, zasnovana na istoimenoj knjizi koju su napisali Džon Daglas i Mark Olšejker, pioniri kriminalnog profilisanja u FBI-ju.

Priča je smještena u kasne sedamdesete i rane osamdesete, i prati specijalne agente FBI-ja, Holdena Forda (Džonatan Grof) i Bila Tenča (Holt Mekalenij), koji zajedno sa psihološkinjom Vendi Kar (Ana Torv) razvijaju revolucionarnu metodu – kriminalno profilisanje serijskih ubica.

Izvor: printscreen/youtube/Groff Trash

Oni intervjuišu zatvorene ubice kako bi razumeli njihove motive i obrasce ponašanja, a to znanje koriste u rješavanju aktuelnih slučajeva.

Serija je poznata po sporom, atmosferičnom tempu, zastrašujućim razgovorima sa serijskim ubicama (među kojima su likovi zasnovani na stvarnim osobama poput Eda Kempera i ozloglašenog Čarlsa Mansona) i po tome što prikazuje same početke modernog FBI odjeljenja za bihevioralnu analizu.

