Ovo je najtužniji film svih vremena: Nije za djecu, a ni odrasli ne mogu da ga gledaju dva puta

Izvor: Netflix

Pretplatnici Netfliksa koji su nesvjesno pogledali jedan od najtužnijih filmova svih vremena ostali su "emocionalno slomljeni". Na ovoj striming platformi nalazi se više od 7.000 naslova – ali nisu svi oni oni koji će vas nakon gledanja ostaviti u prijatnom i toplom raspoloženju.

Zapravo, ovaj film sa ocjenom od 100 procenata na Rotten Tomatoes toliko je brutalan da mnogi odbijaju da ga ponovo pogledaju. Smatra se jednim od najmoćnijih antiratnih filmova ikada snimljenih – i ujedno jednim od najtužnijih.

Na prvi pogled ne biste to očekivali, i upravo zato su korisnici Netfliksa ostali potpuno nespremni.

Riječ je o filmu iz studija Studio Ghibli, japanskog animacionog studija poznatog po bajkovitom umjetničkom stilu i porodičnim, fantazijskim pričama.

Film nije za djecu

Međutim, ovaj naslov nikako nije za djecu, jer su i odrasli gledaoce godinama ostajali potreseni nakon gledanja.

Grave of the Fireflies | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Radnja je smještena u Japan tokom posljednjih mjeseci Drugog svjetskog rata i prati dvoje djece: tinejdžera po imenu Seita i njegovu mlađu sestru Setsuko.

Nakon što im je dom uništen u američkom bombardovanju zapaljivim bombama i njihova majka preminula od teških opekotina, brat i sestra ostaju da se sami bore za život.

Njihov otac, mornarički oficir, bio je na frontu, a od rodbine i komšija, koji su i sami pokušavali da prežive, nisu imali gotovo nikakvu pomoć.

Smještaju se u napušteno sklonište i pokušavaju da prežive sami, ali zbog nestašice hrane i narušenog zdravlja njihova situacija postaje sve očajnija.

Film o kojem je reč nosi naziv "Grave of the Fireflies", a uprkos izuzetno tužnoj temi, kritičari na Rotten Tomatoes dali su mu savršenu ocjenu od 100 procenata.

"Beskrajno tužan antiratni film, Grave of the Fireflies jedno je od najljepših i najjezivijih djela studija Studio Ghibli“, stoji u njihovom zajedničkom mišljenju.

Na forumu R/NetflixBestOf na Redditu, jedan od skorijih gledalaca priznao je da je bio potpuno slomljen nakon gledanja ovog filma.

"Nisam bio spreman za emotivni udar koji je ovaj film donio“, "Čuo sam da je tužan, ali ništa me nije moglo pripremiti za ovako nešto. To je predivno urađen film, ali iskreno mislim da ga nikada ne bih mogao ponovo pogledati. Još uvijek plačem.“

Slična mišljenja podijelili su i drugi korisnici društvenih mreža:

"Gledao sam ga prošle nedjelje, ne znajući u šta se upuštam. Samo sam pomislio – oh, Ghibli film koji nisam vidio, sjajno! Da… potpuno me uništio. Ugasiš TV i sjediš zureći u zid neko vrijeme."

Izvor: Netflix

Jedan roditelj priznao je:

"Moje ćerke su bile male kada sam ga prvi put gledao. To me je poremetilo na nekoliko dana i nikada nisam imao hrabrosti da ga ponovo pogledam."

Još jedan obožavalac je istakao da je to "najmoćniji film" koji je ikada pogledao, ali je upozorio: "Bilo je to prije više od 25 godina, ali nema šanse da ga ponovo pogledam. Trebale su mi nedjelje da se oporavim."

Film "Grave of the Fireflies" trenutno je dostupan na Netfliksu.

