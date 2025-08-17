Novi krimić na Netfliksu oduševio gledaoce: Napeta radnja od samog početka prikovala ljude za ekran

Serija "In the Mud" već na samom početku pokazuje svoju brutalnost što je još više privuklo gledaoce.

Netfliks je predstavio novu kriminalističku seriju In the Mud (En el barro), koja predstavlja spin-off popularne argentinske serije El marginal. Prva sezona ima osam epizoda u trajanju od sat vremena, a radnja vodi gledaoce iza zidova ženskog zatvora La Kebrada, mjesta u kojem preživljavanje zavisi isključivo od toga kome vjeruješ i na čiju stranu staneš.

Serija "In the Mud" trenutno je na 6. mjestu najgledanijih ostvarenja na Netfliksu u Srbiji.

Oprez! Tekst sadrži spojlere.

Radnja serije

Glavni lik serije je Gladis "La Borges" Gera, koju smo već gledali u seriji El marginal. Ovog puta ona je u središtu priče, a uz nju stiže i čitav niz novih likova, od kojih svaki krije sopstvenu mračnu prošlost.

Serija već na samom početku pokazuje svoju brutalnost – dok se grupa zatvorenica transportuje ka zatvoru, naoružani napadači pokušavaju da oslobode jednu od njih. Vozilo završava u rijeci, žena koja je planirala bjekstvo uspijeva da pobjegne, dok se ostale bore za goli život. Taj trenutak postaje prekretnica koja će odrediti njihove daljnje sudbine unutar zatvorskih zidina.

Svijet iza rešetaka

La Kebrada nije samo zatvor, već poseban svijet sa sopstvenim pravilima, hijerarhijama i načinima opstanka. One koje ne pronađu "pleme" kojem pripadaju teško da mogu da prežive. Od prvog dana zatvorenice moraju da odluče kome mogu da vjeruju, a od koga da se drže podalje.

Za razliku od humorističnih zatvorskih serija poput "Orange is the New Black", serija In the Mud ne donosi smijeh, već surovu stvarnost, nasilje i borbu za opstanak. Korupcija vlada na svim nivoima, a oni koji se nalaze na vrhu sistema bogate se na račun žena koje jedva opstaju.

Likovi sa mračnim pričama

Već u prvoj epizodi gledaoci dobijaju uvide u to zbog čega je svaka od zatvorenica završila iza rešetaka. Neki zločini su šokantni, neki su rezultat očaja, ali svi otkrivaju složene ličnosti i unutrašnje borbe likova. Upravo spoj brutalnosti i karakterne dubine daje seriji posebnu snagu, ističu gledaoci.

Režiser serije Sebastijan Ortega nastavlja da razvija svijet koji je započeo u "El marginal", ali ga sada širi na ženski zatvor. U glavnim ulogama pojavljuju se Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Kortes, Silvana Sabatar, Marselo Subijoto i Herardo Romano.

Reakcije gledalaca

Pošto je serija na Netfliks stigla tek 14. avgusta, recenzija još nema mnogo, ali prve reakcije na društvenim mrežama uglavnom su pozitivne.

"Odgledao sam je u jednom dahu i mogu reći da je odlična", napisao je jedan korisnik X-a. Drugi je dodao: „Kada sam pogledao trejler znao sam da će biti hit, i nisam se prevario."

"Ova serija se neće lako zaboraviti“, "Realna je, brutalna i uznemirujuća", samo su neki od komentara gledalaca.

