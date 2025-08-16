logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stelanu Skarsgardu uručeno Počasno Srce Sarajeva

Stelanu Skarsgardu uručeno Počasno Srce Sarajeva

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Švedskom glumcu Stelanu Skarsgardu uručeno je Počasno Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izuzetnu glumačku karijeru.

stelanu skarsgardu dodijeljeno srce sarajeva Izvor: Sarajevo Film Festival

Nagrada mu je dodijeljena u Ljetnom kinu Coca-Cola, a predao ju je Mirsad Purivatra, osnivača i organizator SFF-a.

Skarsgard je počeo glumačku karijeru sa petnaest godina u švedskoj TV seriji „Bombi Bit i ja“.

Nakon toga je intenzivno radio u Kraljevskom dramskom pozorištu u Stokholmu, ali i u nizu švedskih filmova. Međunarodni proboj ostvario je 1982. godine filmom „The Simple-Minded Murderer“ Hansa Alfredsona, za koji je osvojio Srebrnog medvjeda za najboljeg glumca na Berlinaleu.

Slijedile su saradnje sa poznatim skandinavskim rediteljima, a 1990. godine stigla je i njegova prva značajna holivudska uloga – kapetan ruske podmornice u filmu "Lov na crveni oktobar".

Od tada je gradio bogatu međunarodnu karijeru, sarađujući sa autorima kao što su Hans Petter Moland, Lars fon Trir, Gus Van Sant, Stiven Spilberg, Džon Frankenhajmer, Pol Šreder, Dejvid Finčer i Miloš Forman.

Publika ga pamti po ulozi Bootstrap Billa Turnera u "Piratima s Kariba", kao i po filmovima "Mamma Mia!" i nastavku ovog hita. Ulaskom u Marvelov univerzum, postao je prepoznatljiv kao fizičar Erik Selvig u "Toru" i još četiri MCU filma.

Na televiziji je 2015. godine ostvario zapaženu ulogu u BBC-ijevoj seriji "River", dok mu je nastup u HBO-ovom "Černobilu" donio nominacije za Emi i Zlatni globus. U posljednjim godinama briljirao je u "Dini" Denija Vilneva, seriji "Andor" iz serijala "Ratovi zvijezda" i filmu "Sentimentalna vrijednost", koji je ove godine osvojio Grand Pri na festivalu u Kanu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SFF Sarajevo film festival

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA