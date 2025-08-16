Stelanu Skarsgardu uručeno Počasno Srce Sarajeva

Švedskom glumcu Stelanu Skarsgardu uručeno je Počasno Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izuzetnu glumačku karijeru.

Izvor: Sarajevo Film Festival

Nagrada mu je dodijeljena u Ljetnom kinu Coca-Cola, a predao ju je Mirsad Purivatra, osnivača i organizator SFF-a.

Skarsgard je počeo glumačku karijeru sa petnaest godina u švedskoj TV seriji „Bombi Bit i ja“.

Nakon toga je intenzivno radio u Kraljevskom dramskom pozorištu u Stokholmu, ali i u nizu švedskih filmova. Međunarodni proboj ostvario je 1982. godine filmom „The Simple-Minded Murderer“ Hansa Alfredsona, za koji je osvojio Srebrnog medvjeda za najboljeg glumca na Berlinaleu.

Slijedile su saradnje sa poznatim skandinavskim rediteljima, a 1990. godine stigla je i njegova prva značajna holivudska uloga – kapetan ruske podmornice u filmu "Lov na crveni oktobar".

Od tada je gradio bogatu međunarodnu karijeru, sarađujući sa autorima kao što su Hans Petter Moland, Lars fon Trir, Gus Van Sant, Stiven Spilberg, Džon Frankenhajmer, Pol Šreder, Dejvid Finčer i Miloš Forman.

Publika ga pamti po ulozi Bootstrap Billa Turnera u "Piratima s Kariba", kao i po filmovima "Mamma Mia!" i nastavku ovog hita. Ulaskom u Marvelov univerzum, postao je prepoznatljiv kao fizičar Erik Selvig u "Toru" i još četiri MCU filma.

Na televiziji je 2015. godine ostvario zapaženu ulogu u BBC-ijevoj seriji "River", dok mu je nastup u HBO-ovom "Černobilu" donio nominacije za Emi i Zlatni globus. U posljednjim godinama briljirao je u "Dini" Denija Vilneva, seriji "Andor" iz serijala "Ratovi zvijezda" i filmu "Sentimentalna vrijednost", koji je ove godine osvojio Grand Pri na festivalu u Kanu.

(MONDO)