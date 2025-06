Slavni Sorentino stiže na SFF: Italijanski reditelj dobitnik Počasnog "Srca Sarajeva"

Proslavljeni italijanski reditelj i scenarista Paolo Sorentino ovogodišnji je dobitnik priznanja Počasno "Srce Sarajeva" te će u sklopu programa "Posvećeno" (Tribute to) biti prikazana retrospektiva njegovih filmova.

Izvor: AGF/Nicola Marfisi / Avalon / Profimedia

Naime, 31. Sarajevo Film Festival odaće počast italijanskom reditelju Paolu Sorentinu u znak priznanja za njegov izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Višestruko nagrađivanom reditelju i scenaristi biće uručeno priznanje Počasno Srce Sarajeva, dok će u sklopu programa "Posvećeno" (Tribute to) biti prikazana kompletna retrospektiva njegovih filmova. Sorentino će također održati i predavanje i u razgovoru s publikom podijeliti svoja razmišljanja o umjetnosti danas.

"Duboko sam počašćen što primam ovo prestižno priznanje i zahvalan na pažnji posvećenoj mojoj filmografiji. Radujem se što ću biti s vama u Sarajevu. Hvala vam od srca", rekao je Sorrentino.

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović naveo je da je Sorentino lokalnim i ličnim pričama osvojio srca publike širom svijeta.

"Paolo Sorentino uspio je učiniti ono o čemu sanja svaki filmski autor – s lokalnim, ličnim pričama ostavio je svjetski trag. Vizualno raskošnim, emotivno ispunjenim i intelektualno pronicljivim stilom, osvojio je srca publike širom svijeta, koji su u njegovim likovima, ma koliko ekscentrični ili povučeni bili, vidjeli ogledalo našeg svijeta, često apsurdnog, ponekad okrutnog, ali uvijek duboko ljudskog. Počasno Srce Sarajeva priznanje je za veliku ljepotu koju nam je darovao svojim filmovima", izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Paolo Sorentino je rođen 31. maja 1970. godine u Napulju. Poznat je po svom jedinstvenom vizuelnom stilu, poetskoj atmosferi i temama koje često istražuju moć, ljepotu, dekadenciju i usamljenost.

Svoj proboj ostvario je filmom "Il Divo" (2008), biografijom kontroverznog italijanskog političara Đulija Andreotija. Svjetsku slavu stekao je filmom "La Grande Bellezza", koji je osvojio Oskara za najbolji strani film, kao i Zlatni globus i BAFTA nagradu.

Sorentino je takođe autor serije "The Young Pope" (2016) i nastavka "The New Pope" (2020), gdje je pokazao svoju sklonost ka spoju religije, politike i estetike.

U autobiografskom filmu "The Hand of God" (2021) bavi se ličnom tragedijom i odrastanjem u Napulju, a film je bio nominovan za Oskara i nagrađen na festivalu u Veneciji.

Sorentino se ističe kao jedan od najvažnijih savremenih evropskih autora, čiji rad balansira između art filma i šire publike, uvijek sa prepoznatljivom dozom ironije, elegancije i tuge.

(MONDO)