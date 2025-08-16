Sarajevo Film Festival otvoren svjetskom premijerom Mustafićevog „Paviljona“

Sarajevo Film Festival otvoren je sinoć svjetskom premijerom filma Dina Mustafića „Paviljon“.

Izvor: SFF

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović poručio je da prisustvo predstavnika političkih, kulturnih i poslovnih institucija otvara prostor za ono što festival mora biti – „ne samo proslava, nego mjesto s kojeg stvari moraju ići naprijed“.

„Živimo u svijetu u kojem su konflikt, najgori zločini, fragmentacija i političke krize postali svakodnevnica. U takvim trenucima film može biti snažan, ne može i neće šutjeti“, rekao je Marjanović.

On se osvrnuo na trenutno stanje u kinematografiji Bosne i Hercegovine, navodeći da činjenica da 31. SFF otvara domaći film ne znači da će to biti i naredne godine.

Marjanović je zbog toga pozvao sve predstavnike institucija da pomognu filmu da ne bude samo povremena radost, već trajna vrijednost i da rade na provođenju strategija koje će bosanskoj kinematografiji donijeti stabilnost.

Izvor: SFF

Redatelj filma „Paviljon“ Dino Mustafić istakao je da mu je velika čast otvoriti SFF i poručio da film „Paviljon“ ne nudi utjehu već postavlja vrlo važna i prava pitanja.

„Paviljon“ je crna komedija o stanarima istoimenog staračkog doma koji se, nakon godina zlostavljanja i ponižavanja, odlučuju na oružanu pobunu.

Stanarima naoružanim zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Ansambl tog filma pozdravio je publiku prije početka projekcije.

Na crvenom tepihu prije otvaranja Festivala prošetali su domaći i i regionalni zvaničnici, članovi žirija, glumci, sportisti, kao i predstavnici neprofitnih organizacija.

Izvor: SFF

Glumac Stellan Skarsgard, ovogodišnji dobitnik Počasnog Srca Sarajeva, rekao je novinarima na crvenom tepihu da „voli Sarajevo“ i dodao da očekuje provod, interesantne ljude i dobre filmove.

Ispred festivalskog prostora okupili su se i brojni aktivisti s palestinskim zastavama.

Ovogodišnji festival u 22 festivalska programa donosi do 22. avgusta 227 filmova i serija iz 65 država, a 46 ostvarenja imaće svjetske i međunarodne premijere.

Žiri takmičarskog programa igranog filma čine redatelj i scenarista Sergej Loznica, glumac Dragan Mićanović, redatelj, scenarista i glumac Emanuel Parvu, redateljica i scenaristkinja Ena Sendijarević i festivalska direktorica Tricia Tatl.

(MONDO)