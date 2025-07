31. Sarajevo Film Festival: U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva 50 filmova

U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u Takmičarskim programima 31. Sarajevo Film Festivala 50 je filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije.

Izvor: SFF

U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 15 će filmova zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 28 regionalnu i 2 bosanskohercegovačku premijeru.

Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1036 filmova: 195 dugometražnih igranih, 291 dokumentarni i 550 kratkih i studentskih filmova.

"Takmičarski programi ovogodišnjeg, 31. Sarajevo Film Festivala okupljaju autore koji, svako iz vlastite perspektive i u različitim filmskim formatima i žanrovima, istražuju kako živimo i kako opstajemo unutar složenih i nestabilnih društvenih okvira. Okosnicu ovogodišnjih takmičarskih programa čine filmovi koji, nadilazeći nacionalne granice, ostaju vjerni univerzalnim pričama koje oblikuju naše živote. U tom rasponu – od tema koje se bave današnjicom do onih koje propituju prošlost – ova selekcija otvara prostor da se, kroz filmske priče, prisjetimo onoga što nam je svima zajedničko: potrebe za smislom, za bliskošću, za razumijevanjem - sebe i drugih", izjavila je Građević.

TAKMIČARSKI PROGRAM – IGRANI FILM 2025.

Elma Tataragić, selektorica Takmičarskog programa – igrani film, u program je uvrstila 9 filmova, od kojih će u konkurenciji za nagrade tri filma imati svjetsku, a šest filmova regionalnu premijeru.

"Sa devet izuzetnih filmova, ovogodišnji Takmičarski program za igrane filmove Sarajevo Film Festivala predstavlja impresivnu i raznoliku panoramu savremene regionalne kinematografije. Program je dinamična mješavina hrabre naracije, vizuelnih inovacija i svježih perspektiva koje odražavaju bogatstvo kulturne tapiserije regiona. Ističući novi val filmskih autora, program uključuje šest debitantskih filmova koji donose originalne glasove i smjele kreativne pristupe na veliko platno. Od intimnih ličnih priča do društveno relevantnih drama, selekcija uspijeva prikazati složenost i vitalnost današnje filmske scene, obećavajući publici uranjajuće putovanje kroz raznolike stilove, teme i doživljaje.Ove godine Takmičarski program - igrani film nije samo proslava etabliranih talenata, već i platforma za nove umjetnike spremne oblikovati budućnost balkanske i jugo-istočno evropske kinematografije", izjavila je Tataragić o selekciji.

1. VIDRA, Srđan Vuletić (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Italija, Hrvatska, Kosovo*, 2025, 88 min.) – svjetska premijera

2. YUGO FLORIDA, Vladimir Tagić (Srbija, Bugarska, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, 2025, 112 min.) – svjetska premijera

3.ZVIJEZDE MANJEG ZNAČAJA / MINDEN CSILLAG, Renátó Olasz (Mađarska, 2025, 83 min.) – svjetska premijera

4. BIJELI PUŽ / WHITE SNAIL, Elsa Kremser, Levin Peter (Austrija, Njemačka, 2025, 115 min.) – regionalna premijera

5. BOG NEĆE POMOĆI, Hana Jušić (Hrvatska, Italija, Rumunija, Grčka, Francuska, Slovenija, 2025, 135 min.) – regionalna premijera

6. DJ AHMET, Georgi M. Unkovski (Sjeverna Makedonija, Češka, Srbija, Hrvatska, 2025, 99 min.) – regionalna premijera

7. FANTASY, Kukla (Slovenija, Sjeverna Makedonija, 2025, 98 min.) – regionalna premijera

8. SORELLA DI CLAUSURA, Ivana Mladenović (Rumunija, Srbija, Italija, Španija, 2025, 103 min.) – regionalna premijera

9. VJETRE, PRIČAJ SA MNOM / VETRE, PRIČAJ SA MNOM, Stefan Đorđević (Srbija, Slovenija, Hrvatska, 2025, 100 min.) – regionalna premijera

TAKMIČARSKI PROGRAM - DOKUMENTARNI FILM 2025

Rada Šešić, selektorica Takmičarskog programa - dokumentarni film, u takmičarski program uvrstila je 20 filmova - 12 dugometražnih i 8 kratkih dokumentarnih ostvarenja, od kojih će četiri filma imati svjetsku premijeru, četiri međunarodnu, 10 filmova će zabilježiti regionalnu premijeru, a dva bosanskohercegovačku. Uz to, jedan je film odabran za program izvan konkurencije i imat će međunarodnu premijeru. „Selekcija neizbježno odražava složenu socio-političku situaciju, ali također pokazuje i zavidnu otpornost dokumentarnog stvaralaštva uz kontinuiranu pojavu zanimljivih novih autora. Više od polovine naslova u ovogodišnjem programu reflektira potrebu rekonceptualizacije ljudskih odnosa kao posebno potrebne vrijednosti. Zanimljivo je da u najvećem broju filmova u ovim tmurnim vremenima ili baš zbog toga, autori slave snagu ljubavi kao najjačeg životnog pokretača, bilo da se radi o obiteljskim ili ratnim pričama. Ono što je posebno vrijedno je da i kroz te, naizgled samo obiteljske priče, saznajemo puno i o kompleksnim uvjetima života u određenoj sredini“, izjavila je Šešić.

1. BOSANSKI VITEZ, Tarik Hodžić (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2025, 79 min.) – svjetska premijera

2. STEEL HOTEL SONG, Bojan Stojčić (Bosna i Hercegovina, 2025, 19 min.) – svjetska premijera

3. VIDIO SAM „SUNO“ / SUNO DIKHLEM, Katalin Bársony (Mađarska, Belgija, 2025, 92 min.) – svjetska premijera

4. ZMAJ / CHARTAETOS, Thanos Psichogios (Grčka, 2025, 15 min.) – svjetska premijera

5. CRVENI TOBOGAN, Nebojša Slijepčević (Hrvatska, 2025, 27 min.) – međunarodna premijera

6. LEKCIJE MOG TATE, Dalija Dozet (Hrvatska, 2025, 62 min.) – međunarodna premijera

7. PISMA, Aysel Küçüksu (Bugarska, 2025, 11 min.) – međunarodna premijera

8. TREĆI SVIJET, Arsen Oremović (Hrvatska, 2025, 101 min.) – međunarodna premijera

9. CUBA I ALASKA / CUBA & ALASKA, Yegor Troyanovsky (Ukrajina, Francuska, Belgija, 2025, 93 min.) – regionalna premijera

10. DIVIA, Dmytro Hreshko (Ukrajina, Poljska, Nizozemska, SAD, 2025, 79 min.) – regionalna premijera

11. DOĆI ĆE NAŠE VRIJEME / UNSERE ZEIT WIRD KOMMEN, Ivette Löcker (Austrija, 2025, 105 min.) – regionalna premijera

12. MILITANTROPOS, Yelizaveta Smith, Alina Gorlova, Simon Mozgoviy (Ukrajina, Austrija, Francuska, 2025, 111 min.) – regionalna premijera

13. SANJARI: LJUDI SVJETLOSTI / XƏYALPƏRƏSTLƏR: İŞIĞIN UŞAQLARI, Imam Hasanov (Azerbejdžan, 2025, 86 min.) – regionalna premijera

14. SLET 1988, Marta Popivoda (Srbija, Njemačka, Francuska, 2025, 22 min.) – regionalna premijera

15. SVAKI PUT KAD ODEŠ, PONOVO SE RAĐAŠ, Mladen Bundalo (Bosna i Hercegovina, Belgija, 2025, 24 min.) – regionalna premijera

16. U PAKLU S IVOM / IN HELL WITH IVO, Kristina Nikolova (Bugarska, SAD, 2025, 80 min.) – regionalna premijera

17. VJERUJEM DA ME PORTRET SPASIO / MUA BESOJ MË SHPËTOJ PORTRETI, Alban Muja (Kosovo*, Nizozemska, 2025, 10 min.) – regionalna premijera

18. ZEMLJA ZA MUŠKARCE / KACEBIS MITSA, Mariam Bakacho Khatchvani (Gruzija, Mađarska, 2025, 15 min.) – regionalna premijera

19. TATA, Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc (Rumunija, Njemačka, Nizozemska, 2024, 82 min.) – bh. premijera

20. UGOVOR NA 9 MJESECI / 9 MONTHS CONTRACT, Ketevan Vashagashvili (Gruzija, Bugarska, Njemačka, 2025, 77 min.) – bh. premijera

21. OHO FILM, Damjan Kozole (Slovenija, Hrvatska, 2025, 93 min.) – međunarodna premijera, izvan konkurencije

TAKMIČARSKI PROGRAM - KRATKI FILM 2025.

U Takmičarskom programu – kratki film, po izboru selektorice Elme Tataragić, ove je godine 10 filmova: tri će imati svjetsku, a sedam regionalnu premijeru.

"Ovogodišnji Takmičarski program za Srce Sarajeva za najbolji kratki film donosi deset izvanrednih ostvarenja. Program okuplja debitante, ali i etablirane autore koji su publici Sarajevo Film Festivala već poznati po svom ranijem radu. U pitanju je dinamična i raznolika selekcija, s filmovima koji se odlikuju hrabrim i smjelim pristupom kako u sadržaju, tako i u formi. Ova raznolika selekcija kratkih filmova, koja uključuje tri svjetske premijere, pokazuje hrabro pripovijedanje kako mladih talenata tako i renomiranih autora. Kroz snažan miks socijalnih drama, psiholoških trilera i inovativnih narativa, program uspijeva uhvatiti duh savremenog trenutka i pokazati univerzalna ljudska iskustva. Publika može očekivati snažno filmsko putovanje koje pomjera granice kako tematski, tako i stilski", izjavila je Tataragić.

1. BERNINE OČI / SYTË E BERNËS, Ermal Gërdovci (Kosovo*, Sjeverna Makedonija, 2025, 17 min.) – svjetska premijera

2. PROCEDURA / PROSEDÜR, Rabia Özmen (Türkiye, 2025, 18 min.) – svjetska premijera

3. PUSTINJA, ONA / IERIMOS, Ioanna Digenaki (Grčka, 2025, 14 min.) – svjetska premijera

4. ALIȘVERIȘ, Vasile Todinca (Rumunija, 2025, 15 min.) – regionalna premijera

5. ERASERHEAD U PLETENOM CEKERU / ERASERHEAD IN A KNITTED SHOPPING BAG, Lili Koss (Bugarska, 2025, 19 min.) – regionalna premijera

6. HISTERIČNI NAPAD SMIJEHA / HISTERIČNI NAPAD SMEHA, Matija Gluščević, Dušan Zorić (Srbija, Hrvatska, 2025, 15 min.) – regionalna premijera

7. INDEX, Radu Muntean (Rumunija, 2025, 28 min.) – regionalna premijera

8. KAD SVANE, Stefan Ivančić (Srbija, Španija, Slovenija, Hrvatska, 2025, 15 min.) – regionalna premijera

9. SPEKTAKL / THE SPECTACLE, Bálint Kenyeres (Mađarska, Francuska, 2025, 17 min.) – regionalna premijera

10. ZIMA U MARTU / LUMI SAADAB MEID, Natalia Mirzoyan (Armenija, Estonija, Francuska, Belgija, 2025, 16 min.) – regionalna premijera

TAKMIČARSKI PROGRAM - STUDENTSKI FILM 2025.

Asja Krsmanović, selektorica Takmičarskog programa – studentski film, u program je uvrstila 11 filmova, od kojih će pet imati svjetsku, jedan međunarodnu, a pet filmova regionalnu premijeru.

"Svaka godina donosi nova otkrića i proces selekcije je najuzbudljiviji dio pripreme Sarajevo Film Festivala. Ovogodišnja selekcija Takmičarskog programa – studentski film donosi jedanaest filmova, dosta različitih po tonu i stilu, ali kroz koje se prožimaju veoma slični motivi, tako da se može pričati o generalnoj tematskoj preokupaciji mladih, kao i o njihovom specifičnom pogledu na svijet", izjavila je Krsmanović.

1. DOM, PROSTOR IZMEĐU NAS / HOME, A SPACE BETWEEN US, Effi Rabsilber (Grčka, 2025, 16 min.) – svjetska premijera

2. FOUND & LOST, Reza Rasouli (Austrija, 2025, 17 min.) – svjetska premijera

3. NAKON NASTAVE / DUPĂ ORE, Marius Papară (Rumunija, 2025, 18 min.) – svjetska premijera

4. RAHLO, Jozo Schmuch (Hrvatska, 2025, 19 min.) – svjetska premijera

5. TARIK, Adem Tutić, (Srbija, 2025, 27 min.) – svjetska premijera

6. POLICIJSKI SAT / KOMENDANTSKA HODYNA, Yelyzaveta Toptyhina (Ukrajina, 2025, 23 min.) – međunarodna premijera

7. LEĐNO PLIVANJE / SIRTÜSTÜ, Asya Günen (Turska, 2025, 14 min.) – regionalna premijera

8. MLIJEKO I KEKSI / FURSECURI ȘI LAPTE, Andrei-Tache Codreanu (Rumunija, 2025, 21 min.) – regionalna premijera

9. POLUOTOK, David Gašo (Hrvatska, 2025, 19 min.) – regionalna premijera

10. WISH YOU WERE EAR, Mirjana Balogh (Mađarska, 2025, 10 min.) – regionalna premijera

11. ŽIVO KAMENJE / ÉLŐ KÖVEK, Jakob Ladányi Jancsó (Mađarska, 2025, 20 min.) – regionalna premijera

Najavljujući selekciju 50 filmova koji će biti dio ovogodišnjeg SFF-a direktor festivala Jovan Marjanović je kazao: "Ovo je trenutak u kojem je pred vama 50 uradaka iz regije jugoistočne Evrope, a koji predstavljaju ono najbolje što ova regija ima da ponudi. Mogu reći da je ove godine uzbudljiva selekcija koja pokazuje da ova regija itekako ima novo i svježe da ponudi u smislu filmova. Neke od filmova za koje ćete ovdje čuti su već pobjednici festivala u SAD-u, neki su prikazani na Berlinaleu, u Rotterdamu. To ukazuje da se nešto relevantno i svjetski dešava, a što dolazi odavde".

"Sarajevo Film Festival ostaje najveća smotra filmova sa Balkana i jugoistočne Evrope na svijetu", dodao je

31. Sarajevo Film Festival bit će održan od 15. do 22. augusta 2025.

(Mondo)