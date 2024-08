Mirjana Karanović: Očekujem burnu reakciju i radujem joj se - "Majka Mara" premijerno u srijedu na na SFF-u

Svjetska premijera filma Mirjane Karanović pod nazivom "Majka Mara" biće održana u srijedu, 21. avgusta u okviru 30. Sarajevo Film Festivala.

Izvor: YouTube/Screenshot

"Majka Mara" donosi snažnu priču o Mari, uspješnoj poslovnoj ženi, skrhanoj zbog prerane smrti svog sina Nemanje. Emotivno se otuđuje i odbija da komunicira sa porodicom i prijateljima. Nakon što upozna Milana, Nemanjinog bliskog prijatelja, u odnosu sa njim pronalazi utjehu i mir. Kako se njih dvoje zbližavaju, otkriva se sve više činjenica o Nemanjinom životu i smrti, što Mari pruža priliku da se suoči sa sopstvenim životom i emocijama.

Scenario za film napisali su Maja Pelević, Ognjen Sviličić i Mirjana Karanović, dok je saradnik na scenariju bio Srđan Koljević.

Glavne uloge u filmu igraju Mirjana Karanović, Vučić Perović, Boris lsaković, Jasna Žalica, Alen Liverić, Pavle Čemerikić, Jelena Ćuruvija.

Mirjana Karanović, rediteljka i glavna glumica je povodom svog novog ostvarenja rekla:

"Za ženе mojih godina važi da ne bi trebalo otvoreno da pričaju o svojim strastima i željama. Kada žena u ovom životnom dobu pokuša da se oslobodi tradicionalne uloge, mediji i javnost je nazivaju pogrdnim imenima. Zbog toga sam željela snimiti ovaj film i ispričati ovu priču. Željela sam ohrabriti druge žene i sve ljude koji osjećaju da su zarobljeni u određenim ulogama protiv kojih njihov unutrašnji duh pokušava da se pobuni.

Ideja filma Majka Mara je da otvori skrivene prostore u ženskom biću, koji šokiraju iskrenošću. Da govorim o potisnutoj strasti prema životu, o Erosu koji daje energiju, a koji je vijekovima ograničavan i kontrolisan društvenim pravilima. Željela sam da napravim film o hrabrosti i prihvatanju. Očekujem burnu reakciju i radujem joj se".

Film "Majka Mara" nastao je u koprodukciji nekoliko značajnih filmskih kuća iz regiona, uz podršku evropskih fondova.

Producentkinja filma je Snežana van Houwelingen i producentska kuća This and That Productions.

Film je podržan od strane Filmskog centra Srbije, Eurimages-a, Ministarstva kulture Švajcarske, te filmskih fondova Luksemburga, Švajcarske, Slovenije, Crne Gore i Sarajeva.

(FBL/MONDO)