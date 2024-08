Počasno Srce Sarajeva glumcu i reditelju Džonu Turturu

Kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izvanredan glumački, scenaristički i rediteljski talent, Džon Turturo će na 30. Sarajevo Film Festivalu dobiti Počasno Srce Sarajeva.

Izvor: Sarajevo Film Festival

Kako su saopštili iz SFF-a, ne zaboravljajući svoje bruklinske korijene, Turturo je ostvario globalni uticaj svojim svestranim radom, što ga je učinilo jednim od najcjenjenijih filmaša današnjice.

„Odlučili smo učiniti pravu stvar i dati svoje Srce Džonu Turturu. Sa karijerom koja traje duže od četiri decenije, pružio je nezaboravne izvedbe u raznolikom rasponu uloga. Njegova predanost umijeću, svestranost i sposobnost da svakom liku kojeg utjelovljuje donese dubinu i autentičnost, učinili su da ga je užitak gledati svaki put kada se pojavi u sceni“, rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Džon Turturo je studirao na SUNY-u u New Paltzu i na Yale School of Drama. Radio je sa brojnim priznatim filmašima, pojavljujući se u filmovima Spajka Lija "Učini pravu stvar" i "Jungle Fever", Martina Skorsezea "Boja novca", Roberta Redforda "Kviz", Frančeska Rosija "Primirje", Roberta De Nira "Dobri pastir", Toma Disila "Box of Moonlight" i Nanija Moretija "Moja majka".

Godine 2004. glumio je u filmu "Tajni prolaz", istorijskoj drami domaćeg reditelja Ademira Kenovića.

Kao čest saradnik Džoela i Itana Koena, Turturo je glumio u nekoliko njihovih filmova. Za glavnu ulogu u filmu "Barton Fink" braće Koen osvojio je nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Kanu i David Donatello nagradu. Pojavio se i u njihovim filmovima "Tko je ovdje lud?", "Millerovo raskršće" i "Veliki Lebowski", gdje je igrao kultnog lika Hesusa Kvintanu. Torturo je 2020. godine reprizirao Kvintanu u "The Jesus Rolls", filmu kojeg je pisao, režirao i u kojem je glumio.

Osvojio je nagradu Camera D'Or na Filmskom festivalu u Kanu za svoj rediteljski debi, film "Mac". Ostali filmovi na kojima je radio kao reditelj/scenarista uključuju "Illuminata", "Ljubav i cigarete", "Passione", "Utroje sa žigolom" i "The Jesus Role".

U televizijskom programu, Turturo je nominovan za SAG nagradu za ulogu Hauarda Kosela u "Monday Night Mayhem" i ponovno nominovan za "The Bronx is Burning". Osvojio je Emmy nagradu za svoje gostovanje u seriji "Monk" te nominacije za Zlatni globus i SAG nagradu u HBO-ovoj seriji "Kobna noć". Moći ćemo ga vidjeti i u drugoj sezoni Appleove serije "Severance".

Tokom 30. Sarajevo Film Festivala, Džon Turturo će imati i masterklas, pružajući uvid u svoju bogatu karijeru i umijeće. Biće i na projekciji hvaljenog filma "Barton Fink" braće Koen, gdje je igrao naslovnu ulogu.

30. Sarajevo Film Festival održaće se od 16. do 23. augusta 2024. godine.

