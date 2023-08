Regionalna premijera: "Izgubljena zemlja" otvorila takmičarski program SFF-a

Film "Izgubljena zemlja" (Lost Country) reditelja Vladimira Perišića otvorio je večeras takmičarski program na Sarajevo Film Festivalu, što je ujedno bila i njegova regionalna premijera.

Izvor: SFF/Promo

Glavne uloge, uz naturščika Jovana Ginića, tumače Jasna Đuričić, Boris Isaković, Miodrag Jovanović, Lazar Kocić, Ana Simeunović, Dušan Valentić, Marija Škaričić i Pavle Čemerikić.

Jasna Đuričić rekla je da je zadovoljna kako je publika reagovala.

“Mislim da je film dobro prošao”, rekla je Đuričić, objasnivši tematiku filma koji priča priča o majci i sinu 1996. godine kada su bili protesti protiv Slobodana Miloševića, poslije pokradenih izbora.

"Igram majku političarku iz te vladajuće partije, to je što nikada nisam igrala. Bila sam učesnica protesta, sa druge strane, a sada sam tumačila ulogu s ove strane i to je bila zanimljiva perspektiva za mene. Suočilo me s tim - bez obzira da li smo u krivu ili u pravu - kako smo isključivi i ne mislimo o tamo nekom detetu tog nekog i kako je njemu”, objasnila je Đuričić.

Film je premijerno prikazan na Kanskom filmskom festivalu u okviru selekcije “Nedjelja kritike” gdje je naturščik Jovan Ginić osvojio Revelation Award za najboljeg glumca, što je prva kanska nagrada za srpski film poslije mnogo godina.

