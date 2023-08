SFF: Film „Heroji Halijarda“ je revizionistički sadržaj - nije prikazan na festivalu

Sarajevo film festival oglasio se povodom slučaja "Heroji Halijarda".

"Sporni film nije prikazan na Sarajevo Film Festivalu. U okviru biznis prezentacije kompanije Telekom Srbije na poslovnom forumu Festivala, najavljen je između njihovih ostalih novih projekata, i film koji je još uvijek u postprodukciji - „Heroji Halijarda“. Date su osnovne informacije o projektu i prikazana tri inserta snimljenog materijala pred oko 70 prisutnih učesnika. Sadržaj prezentacije je bio isključiva odgovornost Telekoma Srbije", kažu u SFF.

Navode da su do sada sa svim partnerima komunicirali s odnosom poslovnog povjerenja materijala koji će prezentovati.

"Sadržaj ovog projekta nikada nije spomenut. Jasno je da je ovim podmetnutim revizionističkim sadržajem poslovno povjerenje narušeno. Prihvatamo odgovornost zbog ovog neprimjerenog sadržaja i razumijemo negativne komentare javnosti", tvrde organizatori SFF.

Odlučeno je da će već od sljedećeg Festivala sve, pa i one poslovne prezentacije na Sarajevo Film Festivalu, "proći selekciju programera Festivala, što do sada nije bio slučaj jer su do sada slični poslovni subjekti iz ovog sektora bili slobodni da prezentuju ono što rade. Takođe, unutar organizacije će se utvrditi kako da se slične situacije ne ponove.

"Sarajevo Film Festival neće dopustiti da se koristi za promociju istorijskog revizionizma bilo koje vrste", zaključeno je u saopštenju.

