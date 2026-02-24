Da li treba da perete odjeću naopako? Većina ne zna kad pravi veću štetu nego korist

Većina ljudi okreće odjeću naopako prije stavljanja u veš mašinu, a da li ste znali koje komade garderobe ne treba okretati?

Odjeća se brzo nagomila, a pranje često djeluje kao naporan posao. Ipak, okretanje garderobe naopako prije pranja jednostavan je korak koji može da olakša dan za veš, jer donosi više prednosti.

S druge strane, ova navika ima i poneku manu. U nastavku, dva stručnjaka za pranje veša objašnjavaju zašto bi trebalo i kada ne bi trebalo da perete odjeću okrenutu naopako.

Zašto treba da perete odjeću naopako?

Okretanje odjeće prije pranja pomaže u zaštiti boja od izbljeđivanja. Na primjer, kada farmerke okrenete naopako, rajsferšlusi, dugmad i čvrsti dijelovi tkanine manje će oštećivati osjetljiviju garderobu tokom okretanja u mašini.

Forest Veber, vlasnik kompanije Bear Brothers Cleaning, kaže da pranje odjeće naopako štiti spoljašnji sloj tkanine od trenja tokom ciklusa pranja. To je posebno važno za očuvanje boje i svježeg izgleda garderobe. On dodaje da ova metoda štiti i printove i vez, a istovremeno omogućava temeljnije čišćenje unutrašnje strane odjeće, uklanjajući znoj, masnoću i mrtve ćelije.

Iako je nemoguće potpuno spriječiti blijeđenje, okretanje odjeće usporava taj proces. To znači da vaše omiljene farmerke ili majice mogu da traju duže.

Tom Čekoni, direkot kompanije Heritage Park Laundry Essentials, objašnjava da vremenom čak i najkvalitetniji pamuk blijedi i postaje mekši. Zato omiljena majica postaje sve udobnija, a farmerke dobijaju onaj "iznošeni" izgled koji mnogi vole. Ipak, ako vam je cilj da što duže sačuvate intenzitet boje, pranje naopako može da odloži taj proces.

Koju odjeću treba da perete naopako?

Većinu garderobe preporučuje se okrenuti prije pranja, uključujući:

farmerke

sportsku odjeću

pamučne majice

odjeću jarkih boja

tamnu odjeću

osjetljive materijale (ukoliko nemaju fleke)

Znojna sportska garderoba posebno je pogodna za pranje naopako. Iako su ti materijali dizajnirani da upijaju znoj, unutrašnja strana koja je u kontaktu s tijelom zadržava više znoja, masnoće, dezodoransa, krema i neprijatnih mirisa. To se odnosi i na svakodnevnu odjeću u kojoj ste se oznojili.

Ako imate tamnu ili intenzivno obojenu garderobu i želite da sačuvate njenu postojanost, okrenite je prije pranja. Na taj način štitite boju, ali i štampu i vez.

Koju odjeću ne treba da perete naopako?

Iako se većina stvari pere okrenuta naopako, postoje izuzeci. Ako odjeća ima fleke, treba je prati s lica, jer je mrlje potrebno direktno tretirati kako bi se što efikasnije uklonile.

Jedna od mana pranja naopako jeste to što uklanjanje fleka može biti manje djelotvorno. Zato se preporučuje da se zaprljana odjeća prethodno tretira sredstvom protiv mrlja i pere okrenuta spolja.

To se najčešće odnosi na:

odjeću za bebe i djecu

garderobu nošenu tokom rada u dvorištu ili drugih aktivnosti

sportsku odjeću uprljanu blatom ili prljavštinom (poput fudbalskih dresova)

