Kako da spasite odjeću koja se skupila pri pranju? Jedan proizvod koji svi imamo u kupatilu može da pomogne

Pronašli smo način kako da spasimo džempere koji su se skupili pri pranju!

Izvor: Shutterstock

Gotovo svima se bar jednom dogodilo da omiljeni džemper, majica ili farmerke poslije pranja izađu iz mašine vidno manji nego ranije.

Iako se često vjeruje da je garderoba koja se skupila zauvijek uništena, stručnjaci ističu da to nije uvijek tačno. U određenim slučajevima moguće je djelimično vratiti odjeću u prvobitni oblik, uz pomoć proizvoda koji već svi imamo u kupatilu.

Riječ je o regeneratoru za kosu. Preparat koji omekšava kosu može imati sličan efekat i na vlakna tkanine, jer pomaže da se ona opuste nakon što su se tokom pranja skupila pod uticajem toplote i trenja.

Prema objašnjenjima stručnjaka za održavanje tekstila, regenerator čini vlakna mekšim i podložnijim tegljenju, što omogućava da se odjeća, dok je još vlažna, pažljivo istegne i približno vrati u prvobitne dimenzije. Važno je naglasiti da rezultat zavisi od vrste materijala i stepena skupljanja.

pranje dzempera

Izvor: Shutterstock

Postupak "korak po korak"

U lavor ili kadu sipajte mlaku vodu i dodajte dvije supene kašike regeneratora za kosu. Potopite skupljeni komad odjeće i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Izvadite odjeću i lagano iscijedite vodu pritiskanjem tkanine, bez uvrtanja, kako se vlakna ne bi dodatno oštetila. Zarolajte odjeću u peškir i nježno istisnite višak vlage. Dok je tkanina još vlažna, polako i ravnomjerno je istežite rukama, vraćajući joj željeni oblik, a zatim je ostavite da se suši na vazduhu.

Nakon sušenja, preporučuje se ponovno pranje i sušenje u skladu sa uputstvima na etiketi, kako bi se uklonili eventualni ostaci regeneratora i spriječilo novo skupljanje. Umjesto regeneratora, može se koristiti i blagi deterdžent za veš.

Na kojim materijalima ovaj trik može da pomogne?

Vuna i kašmir

Ako su se vlakna već potpuno ućebala, povratak u prvobitni oblik nije moguć. Kod blažeg skupljanja postoji šansa, ali istezanje mora biti izuzetno pažljivo, naročito kod kašmira.

Pamuk

Metoda često daje dobre rezultate, posebno kod kvalitetnog pamuka koji je sklon skupljanju.

Poliester

Mješavine sa poliesterom lakše se vraćaju u oblik, ali trik može pomoći i kod čistog poliestera, uz strpljenje.

Lan

Čisti lan se teško obnavlja, ali kod lanenih mješavina može doći do djelimičnog poboljšanja.

Svila

Svila zahtijeva duže potapanje — od 30 minuta do sat vremena — i veoma nežno istezanje dok je još u vodi.

Teksas

Teksas se relativno lako rasteže, a blago skupljene farmerke često se mogu vratiti u formu i nošenjem dok su još blago vlažne.

Iako ovaj postupak ne garantuje potpuno vraćanje odjeće u prvobitno stanje, u mnogim slučajevima može znatno poboljšati izgled i produžiti vijek omiljenih komada. Prije nego što se oprostite od garderobe koju volite, vredi pokušati, jer rešenje ponekad zaista već imate kod kuće.