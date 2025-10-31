Zaboravite na skupe izbjeljivače: Ovaj sastojak će vam pomoći u uklanjanju mrlja i vraćanju bjeline odjeći

Ako vam bijela odjeća više nije sjajno bijela, postoji jednostavan trik koji će vratiti njen prvobitni izgled, uz pomoć sode bikarbone i bez štetnih hemikalija.

Izvor: Shutterstock

Sivilo i žutilo na odjeći čest su problem zbog kojeg omiljeni odijevni komadi s vremenom gube svježinu i sjaj. Međutim, postoji jednostavno i jeftino rješenje koje može vratiti bjelinu već nakon jednog pranja.

Tajna se krije u dodatku koji većina domaćinstava već ima - sodi bikarboni. Ova univerzalna supstanca ne koristi se samo u kuhinji, već i kao prirodno sredstvo za izbjeljivanje i uklanjanje neprijatnih mirisa iz odjeće.

Stručnjaci preporučuju dva načina primjene sode bikarbone prilikom pranja bijele odjeće:

Dodavanje direktno u bubanj mašine – prije početka ciklusa pranja. Bitno je da se soda ne stavlja u dio predviđen za deterdžent, jer može doći do začepljenja.

Potapanje u mješavini sode i vode – odjeću treba potopiti u rastvor i ostaviti da odstoji oko sat vremena, pa je zatim oprati na uobičajenom programu.

Redovnom upotrebom sode bikarbone vaša bijela odjeća će ponovo zasijati, a pritom ćete izbjeći korišćenje agresivnih hemikalija i skupih izbjeljivača.

(Mondo.rs)