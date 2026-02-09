logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mali vodič za savršen džins: Perite ih naopačke i zaboravite na visoke temperature

Mali vodič za savršen džins: Perite ih naopačke i zaboravite na visoke temperature

Izvor Lepa i srećna
0

Većina ljudi pravi istu grešku kada je u pitanju pranje farmerki, a ono što je važno jeste da sušilica posebno oštećuje džins.

Kako se peru farmerke Izvor: Damian Lugowski/Shutterstock

Koliko smo samo dobrih farmerki uništili! Peremo ih potpuno pogrešno, a većina ljudi pravi jednu veliku grešku.

Vjerovatno i vi perete svoje farmerke na pogrešan način, pa tako oštećujete omiljeni par. Bilo da ih nosite uz majicu, džemper ili duksericu, farmerke su izuzetno svestran i omiljen komad u svakoj garderobi. Ako izaberete kvalitetan par, možete ih nositi godinama.

Lako se kombinuju i uvijek su moderne, ali način pranja ima veliku ulogu u tome koliko će zadržati oblik, boju i kvalitet. Ako želite da vam farmerke traju dugo, vrijedi poslušati savete stručnjaka iz modne kuće Levi’s, jednog od najpoznatijih proizvođača džinsa na svijetu.

Izvršni direktor Levi’sa, Čip Berg, iznenadio je javnost priznanjem da svoje farmerke skoro uopšte ne pere na klasičan način.

"Kada moje farmerke baš moraju da se peru, perem ih ručno i ostavim da se suše na vazduhu", rekao je on.

Razlog je jednostavan - očuvanje strukture materijala, oblika, boje i dugotrajnosti. Prema zvaničnim uputstvima Levi’sa, farmerke bi trebalo prati najviše jednom na deset nošenja, što je mnogo rjeđe nego što većina ljudi radi.

Stručnjaci upozoravaju da prečesto pranje dovodi do gubitka oblika i lošijeg pristajanja.

Pranje farmerki
Izvor: New Africa/Shutterstock

Ako se pojave manje fleke, preporučuje se da ih očistite lokalno, vlažnom krpom ili starom četkicom za zube sa blagim sapunom, umjesto da perete cijeli komad, piše Unilad.

Hemijsko čišćenje nije potrebno, a iako je ručno pranje nepraktično za većinu ljudi, mašinsko pranje je u redu — ako se radi pravilno.

Levi’s savjetuje da farmerke u mašini perete okrenute naopačke, sa zakopčanim rajsferšlusom, na nježnom programu, u hladnoj vodi, uz blag deterdžent, posebno za tamni džins.

Sušilicu bi trebalo izbjegavati, jer visoka temperatura oštećuje vlakna. Najbolje je farmerke sušiti okačene ili položene ravno, kako bi zadržale oblik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

farmerice pranje pranje veša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA