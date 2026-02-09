Mali vodič za savršen džins: Perite ih naopačke i zaboravite na visoke temperature

Većina ljudi pravi istu grešku kada je u pitanju pranje farmerki, a ono što je važno jeste da sušilica posebno oštećuje džins.

Izvor: Damian Lugowski/Shutterstock

Koliko smo samo dobrih farmerki uništili! Peremo ih potpuno pogrešno, a većina ljudi pravi jednu veliku grešku.

Vjerovatno i vi perete svoje farmerke na pogrešan način, pa tako oštećujete omiljeni par. Bilo da ih nosite uz majicu, džemper ili duksericu, farmerke su izuzetno svestran i omiljen komad u svakoj garderobi. Ako izaberete kvalitetan par, možete ih nositi godinama.

Lako se kombinuju i uvijek su moderne, ali način pranja ima veliku ulogu u tome koliko će zadržati oblik, boju i kvalitet. Ako želite da vam farmerke traju dugo, vrijedi poslušati savete stručnjaka iz modne kuće Levi’s, jednog od najpoznatijih proizvođača džinsa na svijetu.

Izvršni direktor Levi’sa, Čip Berg, iznenadio je javnost priznanjem da svoje farmerke skoro uopšte ne pere na klasičan način.

"Kada moje farmerke baš moraju da se peru, perem ih ručno i ostavim da se suše na vazduhu", rekao je on.

Razlog je jednostavan - očuvanje strukture materijala, oblika, boje i dugotrajnosti. Prema zvaničnim uputstvima Levi’sa, farmerke bi trebalo prati najviše jednom na deset nošenja, što je mnogo rjeđe nego što većina ljudi radi.

Stručnjaci upozoravaju da prečesto pranje dovodi do gubitka oblika i lošijeg pristajanja.

Pranje farmerki

Izvor: New Africa/Shutterstock

Ako se pojave manje fleke, preporučuje se da ih očistite lokalno, vlažnom krpom ili starom četkicom za zube sa blagim sapunom, umjesto da perete cijeli komad, piše Unilad.

Hemijsko čišćenje nije potrebno, a iako je ručno pranje nepraktično za većinu ljudi, mašinsko pranje je u redu — ako se radi pravilno.

Levi’s savjetuje da farmerke u mašini perete okrenute naopačke, sa zakopčanim rajsferšlusom, na nježnom programu, u hladnoj vodi, uz blag deterdžent, posebno za tamni džins.

Sušilicu bi trebalo izbjegavati, jer visoka temperatura oštećuje vlakna. Najbolje je farmerke sušiti okačene ili položene ravno, kako bi zadržale oblik.