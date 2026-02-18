logo
Zašto veš ne miriše i kad dodate više omekšivača: Ove 4 česte greške većina nas pravi

Zašto veš ne miriše i kad dodate više omekšivača: Ove 4 česte greške većina nas pravi

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Ako omekšivač ne ostavlja miris na odjeći, uzrok su često greške u pranju i sušenju veša. Saznajte 4 najčešća razloga zašto veš ne miriše i kako da to lako ispravite.

Zašto veš ne miriše nakon pranja Izvor: Shutterstock

  • Veš često ne miriše zbog grešaka u pranju i sušenju, ne zbog omekšivača.
  • Previše deterdženta, visoka temperatura i pogrešne tkanine poništavaju efekat.
  • Pravilna temperatura, doziranje i sušenje vraćaju svježinu odjeći.

Omekšivač je sredstvo kojem se uporno vraćamo da bi nam odjeća zadržala svježinu i prijatan miris, ali nekada on jednostavno ne djeluje, čak ni ako dodate čep više. U tim situacijama se okrenite ovim provjerenim trikovima.

Kada je riječ o pranju veša, nikad dosta praktičnih savjeta jer često naiđemo na problem koji nema smisla. Iako ste dodali još omekšivača i složili odjeću čim se osušila, kada je izvadite iz ormara primijetite da ona ne miriše kako ste željeli.

Razlog uglavnom nije kvalitet omekšivača ili deterdženta za pranje rublja, već sitne greške koje pravimo tokom pranja i sušenja. One mogu potpuno da ponište efekat omekšivača, ali se, srećom, lako ispravljaju.

1. Prilagodite temperaturu tokom pranja veša

Mnogi vjeruju da je vruća voda jedini način da se odjeća temeljno opere, ali to nije nužno tačno. Visoka temperatura može da ošteti tkanine i učini da one brže gube miris i boju. Za većinu materijala dovoljna je hladna ili mlaka voda, naročito ako koristite kvalitetan deterdžent i imate dobru mašinu.

Na visokim temperaturama, zbog dezinfekcije, bolje je prati donji veš, posteljinu, peškire i krpe.

2. Ne pretjerujte s deterdžentom i omekšivačem

Previše deterdženta ili omekšivača može da se zadrži na tkanini, što otežava ispiranje i dovodi do suprotnog efekta — neprijatnih mirisa umjesto svježine.

Stručnjaci preporučuju da pažljivo pratite uputstva na pakovanju i ne pretjerujete s količinom proizvoda. Ako je odjeća izrazito prljava, umjesto dodavanja više deterdženta bolje je pokrenuti još jedan ciklus pranja.

Tečni deterdžent
Izvor: mpohodzhay/Shutterstock

3. Omekšivač nije za sve vrste tkanina

Iako omekšivač omekšava tkaninu i olakšava peglanje, imajte u vidu da nije pogodan za svaku vrstu materijala. Na primjer, ne preporučuje se za sportsku odjeću, peškire ili tkanine od mikrovlakana, elastina i spandeksa, jer može da smanji sposobnost upijanja vlage, piše Glossy.

4. Obratite pažnju na sušenje

Način na koji sušite veš značajno utiče na to koliko dugo će ostati svjež i mirisan. Prekomjerno korišćenje mašine za sušenje može brzo da ošteti materijal i ublaži miris, posebno kod osjetljivih tkanina.

Ako je moguće, izbjegavajte sušenje na visokim temperaturama. Za pletene ili vunene komade koristite sušenje na peškiru, na ravnoj površini, jer to pomaže da garderoba zadrži oblik i boju.

(Lepa i srećna/Mondo)

