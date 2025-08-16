Top 10 najgledanijih psiholoških trilera na Netfliksu: Jeziva serija o nestanku dvoje djece ubedljivo vodi

Lista sa Redita izazvala je ogroman broj komentara, a ljudi su složni da su ovi naslovi najbolji.

Izvor: Netflix

Netfliks, najveći striming servis na svijetu, prepun je nekih od najboljih psiholoških trilera. Ipak, ljubitelji ovog žanra okupili su se na Reditu kako bi pokušali da odluče koja je serija najviše zbunjujuća i najzaraznija za gledanje, a prvo mesto zauzela je ona koja mnoge nije iznenadila.

Između ostalog, tu su "Baby Reindeer", "Bodies" i najnovija, odlična sezona "Black Mirror", pa su Netfliks gledaoci zaista razmaženi izborom.

Uprkos tome, jedan korisnik Redita i fan Netfliksa odlučio je da otkrije novu psihološku triler seriju koja “puca” od zapleta.

Izvor: Netflix

"Tražim psihološke triler serije koje su potpuni mindfu*k za bindžovanje ovog vikenda."

Korisnik je precizirao kakvu seriju traži:

“Imam opušten vikend pred sobom i želim da uronim u svoj omiljeni žanr... psihološke trilere! Serije kao što su "Severance", "Maniac", "Mindhunter", "The Sinner", "You" i "Yellowjackets". Filmovi poput "Limitless", "Looper", "Elysium", "Inception", "The Matrix", "Fight Club", "Oblivion", "Tomorrowland", napisao je on i dodao:

"Zločin i misterija ili naučno-fantastični trileri sa psihopatama i uzbudljivim likovima su takođe nešto što želim. Hvala unaprijed i srećno bindžovanje!”

Ono što vjerovatno nije očekivao bilo je skoro 300 komentara. Umesto da samo prihvati preporuke, napravio je čitavu tabelu sa svim predloženim serijama, uključujući broj glasova, ocjene na Rotten Tomatoes i IMDb-u.

Evo pet najboljih serija sa Redita koje su trenutno dostupne na Netfliksu:

The OA – “Neočekivani skriveni dragulj” Netfliksa, emitovana u dve sezone od 2016. do 2019. godine. Na Rotten Tomatoes ima 84% pozitivnih ocena, a na IMDb-u ocenu 7,8.

The OA | Official Trailer [HD] | Netflix Izvor: YouTube

Radnja serije

Radnja počinje povratkom slijepe žene koja je nestala pre sedam godina i sada iznenada može da vidi, a misterija se odatle još više produbljuje. Jedan fan je napisao: "Srce mi se i dalje slama svaki put kada se sjetim da je otkazana. Imala je toliko potencijala."

"3 Body Problem" – Adaptacija epske naučno-fantastične trilogije Liu Ciksina, iza koje stoje šouraneri "Game of Thrones", Dejvid Beniof i Den Vajs. Serija ima 78% na Rotten Tomatoes i ocenu 7,5 na IMDb-u.

3 Body Problem | Final Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Počinje misterioznim smrtima fizičara i prestankom rada svih svetskih akceleratora čestica, što je nekako povezano sa zagonetnom VR igricom. Jedan gledalac je kratko prokomentarisao: "Definitivno potpuni mindf**k."

"Altered Carbon" – Triler o zavjeri smešten u svet gde je otkriven način da se ljudska svijest prenosi iz tijela u telo, pa bogati mogu živjeti zauvijek.

Altered Carbon Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Radnja serije

Džoel Kinaman tumači Takeshija Kovača, plaćenika probuđenog poslije 250 godina kako bi rešio ubistvo, uz pomoć vještačke inteligencije u telu Edgara Alena Poa. Na Rotten Tomatoes ima 75%, a na IMDb-u 7,9. Serija je, nažalost, otkazana poslije dvije sezone.

"Behind Her Eyes" – Jedna od serija sa najšokantnijim obrtima, tera gledaoce da je ponovo pogledaju kako bi provjerili da li su sve shvatili.

"Behind Her Eyes", trejler Izvor: YouTube

Radnja prati ženu koja se nesvjesno sprijatelji sa suprugom muškarca s kojim vara, ali priča postaje mnogo luđa nego što sinopsis otkriva. Rotten Tomatoes ocjena – 63%, IMDb – 7,2.

"Dark" – Ubjedljivo prvo mesto i nimalo iznenađujuće. Njemačka serija o nestanku dvoje djece u malom njemačkom gradu postala je sinonim za izraz “mind-bending Netfliks drama”.

DARK Season 1 Official Trailer # 2 (2017) Netflix Mystery TV Series HD Izvor: YouTube

Na IMDb-u ima impresivnu ocjenu 8,7, dok na Rotten Tomatoes stoji na 95%.

Top 10 lista sa Redita izgleda ovako:

Dark Behind Her Eyes Altered Carbon 3 Body Problem The OA Ratched Russian Doll Squid Game The End Of The F***ing World The Sinner

(MONDO)