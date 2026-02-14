Recept za carsku pitu sa barenom paprikom: 1 dodatak čini je drugačijom od svih drugih verzija

Isprobajte recept za carsku pitu koja je drugačija od svih ostalih koje ste dosad probali. Sadrži barenu papriku i još jedan poseban sastojak.
Carska pita je pravo otkriće za sve koji žele jelo koje je i ukusno i praktično. Tradicionalno se priprema kao predjelo za svečane trpeze, ali njena praktična priprema čini je idealnom i za svakodnevnu upotrebu.
Može biti brza večera, ukusan doručak ili užina koju ćete ponijeti na posao ili spakovati djeci za školu. Ona spaja kremasti sir, šunku i nježnu barenu crvenu papriku koja daje blagu kiselost. Rezultat je pita koja je mekana, sočna i aromatična, super i kada malo odstoji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 6–8
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 35–40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 50–55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 jajeta
- 250 g feta sira
- 100 g dimljenog tvrdog sira
- 1 čaša jogurta
- 1 kašičica soli
- 150 ml ulja
- 150 g bijelog brašna
- 100 g kukuruznog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 150-200 g stišnjene šunke
- 4 veće pečene crvene paprike
Priprema:
1. korak: Mućenje vlažnih sastojaka
Bjelanca razdvojiti od žumanaca i umutiti ih sa malo soli u čvrst snijeg. Zatim dodati žumanca, kiselo mlijeko, svež sir, rendani sir i ulje, pa sve zajedno dobro izmiksirati.
Ako volite izraženiju kiselu notu u carskoj piti ubacite i malo kiselih krastavčića u smjesu.
2. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Belo i kukuruzno brašno pomiješati sa praškom za pecivo i dodati u prethodnu vlažnu smjesu. Izmiksirati dok se sastojci lijepo ne sjedine.
3. korak: Dodavanje šunke i paprike
Šunku i pečene paprike isjeckati na kockice i ručno ih umiješati u smjesu, pazeći da se ravnomjerno rasporede.
4. korak: Priprema pleha i pečenje
Pleh podmažite i pospite brašnom. Sipajte pripremljenu smjesu u pleh i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni dok pita ne porumeni i ne bude čvrsta na dodir, oko 35-40 minuta.