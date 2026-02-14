Recept za carsku pitu sa barenom paprikom: 1 dodatak čini je drugačijom od svih drugih verzija

Isprobajte recept za carsku pitu koja je drugačija od svih ostalih koje ste dosad probali. Sadrži barenu papriku i još jedan poseban sastojak.

Carska pita je pravo otkriće za sve koji žele jelo koje je i ukusno i praktično. Tradicionalno se priprema kao predjelo za svečane trpeze, ali njena praktična priprema čini je idealnom i za svakodnevnu upotrebu.

Može biti brza večera, ukusan doručak ili užina koju ćete ponijeti na posao ili spakovati djeci za školu. Ona spaja kremasti sir, šunku i nježnu barenu crvenu papriku koja daje blagu kiselost. Rezultat je pita koja je mekana, sočna i aromatična, super i kada malo odstoji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 6–8

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 35–40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 50–55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 jajeta

250 g feta sira

100 g dimljenog tvrdog sira

1 čaša jogurta

1 kašičica soli

150 ml ulja

150 g bijelog brašna

100 g kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

150-200 g stišnjene šunke

4 veće pečene crvene paprike

Priprema:

1. korak: Mućenje vlažnih sastojaka

Bjelanca razdvojiti od žumanaca i umutiti ih sa malo soli u čvrst snijeg. Zatim dodati žumanca, kiselo mlijeko, svež sir, rendani sir i ulje, pa sve zajedno dobro izmiksirati.

Dodatni savet: Ako volite izraženiju kiselu notu u carskoj piti ubacite i malo kiselih krastavčića u smjesu.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Belo i kukuruzno brašno pomiješati sa praškom za pecivo i dodati u prethodnu vlažnu smjesu. Izmiksirati dok se sastojci lijepo ne sjedine.

3. korak: Dodavanje šunke i paprike

Šunku i pečene paprike isjeckati na kockice i ručno ih umiješati u smjesu, pazeći da se ravnomjerno rasporede.

4. korak: Priprema pleha i pečenje

Pleh podmažite i pospite brašnom. Sipajte pripremljenu smjesu u pleh i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni dok pita ne porumeni i ne bude čvrsta na dodir, oko 35-40 minuta.