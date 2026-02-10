Najsočniji koh sa kokosom i čokoladom: Već poslije prvog zalogaja nećete moći da se zaustavite

Isprobajte recept za koh sa kokosom i čokoladom. Nećete moći da prestanete da ga jedete koliko je dobar.
Koh je jedan od onih kolača koji u sebi nose miris domaće kuhinje i jednostavne radosti. U ovoj savremenoj varijanti, klasična tekstura koh kolača obogaćena je kokosom i čokoladom, što mu daje puniji ukus i dodatnu sočnost.
Natopljen toplim mlijekom i završen bogatim čokoladnim prelivom, ovaj kolač je idealan izbor kada želite desert koji se lako priprema, a izgleda i miriše kao da ste uložili mnogo više truda.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 8–12 parčadi
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata i 25 minuta pečenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za koh:
- 2 jajeta
- 100 g šećera
- 100 ml mlijeka
- 100 ml suncokretovog ulja
- 200 g glatkog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kesica vanilin šećera
- 70 g kokosa
- 50 g rendane tamne čokolade
Za natapanje:
- 400 ml mlijeka
- 1 kašika šećera
Za čokoladni ganaš:
- 100 g tamne čokolade
- 200 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Priprema smjese
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa kratko sjedinite. Zatim postepeno umiješajte prosijano brašno pomiješano sa praškom za pecivo i vanilin šećerom, miješajući dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica.
2. korak: Dodavanje kokosa i čokolade
U osnovnu smjesu umiješajte kokos i rendanu tamnu čokoladu. Lagano promiješajte kako bi se dodaci ravnomjerno rasporedili, bez pretjeranog mućenja.
Ne otvarajte rernu prvih 15 minuta pečenja, jer naglo spuštanje temperature može da izazove da se kolač slegne.
3. korak: Pečenje koh kolača
Smjesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju i čačkalica ne izađe suva.
4. korak: Natapanje mlijekom
Pečeni koh izvadite iz rerne i ostavite da odstoji oko 5 minuta. Zatim ga izbockajte čačkalicom ili viljuškom i ravnomjerno prelijte toplim mlijekom pomiješanim sa šećerom. Ostavite da upije tečnost i potpuno se ohladi.
5. korak: Priprema i nanošenje čokoladnog preliva
Zagrijte slatku pavlaku do ivice ključanja, sklonite sa vatre i dodajte izlomljenu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete gladak, sjajan preliv. Prelijte ga preko ohlađenog koh kolača i ostavite da se stegne.
(Stvar ukusa/Mondo)