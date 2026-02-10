logo
Najsočniji koh sa kokosom i čokoladom: Već poslije prvog zalogaja nećete moći da se zaustavite

Najsočniji koh sa kokosom i čokoladom: Već poslije prvog zalogaja nećete moći da se zaustavite

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za koh sa kokosom i čokoladom. Nećete moći da prestanete da ga jedete koliko je dobar.

koh sa kokosom i čokoladom Izvor: Shutterstock

Koh je jedan od onih kolača koji u sebi nose miris domaće kuhinje i jednostavne radosti. U ovoj savremenoj varijanti, klasična tekstura koh kolača obogaćena je kokosom i čokoladom, što mu daje puniji ukus i dodatnu sočnost.

Natopljen toplim mlijekom i završen bogatim čokoladnim prelivom, ovaj kolač je idealan izbor kada želite desert koji se lako priprema, a izgleda i miriše kao da ste uložili mnogo više truda.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 8–12 parčadi

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 2 sata i 25 minuta pečenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za koh:

  • 2 jajeta
  • 100 g šećera
  • 100 ml mlijeka
  • 100 ml suncokretovog ulja
  • 200 g glatkog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 70 g kokosa
  • 50 g rendane tamne čokolade

  • Za natapanje:

  • 400 ml mlijeka
  • 1 kašika šećera

  • Za čokoladni ganaš:

  • 100 g tamne čokolade
  • 200 ml slatke pavlake

Priprema:

1. korak: Priprema smjese

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta. Dodajte mlijeko i ulje, pa kratko sjedinite. Zatim postepeno umiješajte prosijano brašno pomiješano sa praškom za pecivo i vanilin šećerom, miješajući dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica.

2. korak: Dodavanje kokosa i čokolade

U osnovnu smjesu umiješajte kokos i rendanu tamnu čokoladu. Lagano promiješajte kako bi se dodaci ravnomjerno rasporedili, bez pretjeranog mućenja.

Pažljivo sa pečenjem:

Ne otvarajte rernu prvih 15 minuta pečenja, jer naglo spuštanje temperature može da izazove da se kolač slegne.

3. korak: Pečenje koh kolača

Smjesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju i čačkalica ne izađe suva.

4. korak: Natapanje mlijekom

Pečeni koh izvadite iz rerne i ostavite da odstoji oko 5 minuta. Zatim ga izbockajte čačkalicom ili viljuškom i ravnomjerno prelijte toplim mlijekom pomiješanim sa šećerom. Ostavite da upije tečnost i potpuno se ohladi.

5. korak: Priprema i nanošenje čokoladnog preliva

Zagrijte slatku pavlaku do ivice ključanja, sklonite sa vatre i dodajte izlomljenu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete gladak, sjajan preliv. Prelijte ga preko ohlađenog koh kolača i ostavite da se stegne.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

