Kako se prave gozleme? Tradicionalne turske pitice iz tiganja punjene sirom i špinatom

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako se prave tradicionalne turske pitice iz tiganja punjene sirom i spanaćem, po ovom receptu za gozleme.

Turske pite gozleme recept Izvor: Shutterstock

Ako volite domaće pite i mekano tijesto sa bogatim filom, gozleme će vas odmah oduševiti. Ova tanka turska pita, punjena špinatom i sirom, poznata je širom Turske kao omiljena ulična hrana, ali i specijalitet koji se često priprema kod kuće za doručak, ručak ili brzu večeru.

Za razliku od mnogih pita, gozleme se ne peče u rerni, već se priprema direktno na vrućem tiganu ili ploči, što joj daje karakterističnu hrskavu spoljašnjost.

Tijesto se jednostavno pravi, bez kvasca i bez jaja, ali prava tajna uspjeha je u tehnici mješenja i odmora testa. Dobro odmoreno tijesto je elastično i lako se razvaljuje u tanke, gotovo providne listove, što omogućava da fil od špinata i sira ostane sočan, a pita se ne raspada.

Fil od špinata i sira je klasičan, ali vrlo fleksibilan, možete dodati mladi luk, bijeli luk, biber, pa čak i malo ljute paprike ako volite pikantnije jelo. Za autentičnu teksturu i ukus koristi se slani beli sir, ali kombinacija sa mekšim sirom čini fil kremastijim i nježnijim.

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 500 g brašna
  • 300 ml mlake vode
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašike ulja

  • Za fil:

  • 400 g svježeg špinata
  • 200 g slanog bijelog sira (feta, sjenički, zreli sir)
  • 1 mali crni luk ili 2–3 mlada luka
  • Biber po ukusu
  • Opcionalno: malo ljute paprike ili čili praha

  • Za premazivanje:

  • 50 g otopljenog putera ili 2–3 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U veliku činiju stavite brašno i so, pa dobro promješajte. Dodajte malo po malo mlaku vodu i ulje dok ne dobijete mekano, elastično i nelepljivo teijsto. Mesite 8–10 minuta, a zatim pokrijte i ostavite da odstoji 20–30 minuta kako bi se testo odmorilo.

2. korka: Priprema fila

Dok tijesto odmara, operite i grubo isjeckajte špinat, a zatim ga dobro ocijedite. Sitno isjeckajte luk i izmrvite sir. U velikoj činiji pomješajte sve sastojke, dodajte biber i po želji malo ljute paprike. Dobro promješajte, pazeći da fil ne bude previše vlažan da ne natopi tijesto.

Pravilno pečenje:

Previše vruć tiganj će spoljnu stranu brzo zapeći, dok unutrašnjost ostaje sirova. Srednja temperatura je idealna za pečenje ove pite.

Koristite teflonski ili keramčki tiganj, trebaće vam vrlo malo ulja.

3. korak: Formiranje gozlemea

Testo podijelite na kuglice veličine mandarine. Svaku kuglicu razvaljajte u što tanji list, gotovo providan. Na sredinu stavite do fila i ravnomjerno ga rasporedite, ostavljajući slobodne ivice. Preklopite tijesto preko fila u oblik koverte ili pravougaonika, kako bi fil bio potpuno zatvoren.

4. korak: Pečenje

Zagrijte veliku tavu ili šporet na srednjoj vatri. Pecite svaku piticu 2-3 minuta sa svake strane, bez ili sa vrlo malo ulja, dok testo ne dobije zlatno-smeđu boju, a fil se lijepo ugrije.

5. korak: Završna obrada i serviranje

Gotove pite odmah premažite otopljenim puterom ili malo ulja da ostanu mekane i mirisne. Služite tople, isječene na komade, uz običan jogurt ili domaće kiselo mlijeko.

