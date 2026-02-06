Brze integralne kiflice sa speltinim brašnom: Zdravija alternativa za doručak ili užinu

Saznajte kako da napravite zdraviju alternativu za doručak ili užinu, po ovom receptu za brze integralne kiflice sa speltinim brašnom.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite nešto brzo, jednostavno i nutritivno bogatije od klasičnih peciva, ove brze kiflice sa speltinim brašnom su savršen izbor.

Pripremaju se bez kvasca, ne zahtjevaju čekanje da testo naraste, a rezultat su hrskave, mirisne kiflice koje možete puniti ili jesti same, uz jogurt ili neki lagani namaz.

Idealne su za one koji biraju integralne žitarice, ali i za sve koji žele zdraviju varijantu domaćeg peciva koje je pogodno i za hrono ishranu.

Sastojci:

200 g speltinog brašna

120 ml mlake vode ili mlijeka

3 kašike maslinovog ulja

pola kašičice soli

pola kesice praška za pecivo

1 kašika susama

100 g sira za punjenje (po želji)

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U činiji pomješajte speltino brašno, so i prašak za pecivo. Dodajte vodu i maslinovo ulje, pa kratko umjesite glatko tijesto. Tijesto treba da je mekano, ali da se ne lijepi za ruke i ne zahtjeva dugo mješenje.

Savjet za mekoću: Ako želite mekšu unutrašnjost, možete dodati 1 kašiku jogurta u tijesto.

2. korak: Oblikovanje

Tijesto odmah razvucite oklagijom u krug debljine oko 3-4 mm. Nožem isecite krug na 8 trouglića. Po želji, na širi dio svakog trougla dodaj malo sira, pa uvijte u kiflicu.

3. korak: Završna priprema

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih sa malo maslinovog ulja i pospite susamom.

4. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200 stepeni, 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave spolja.