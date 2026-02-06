logo
Brze integralne kiflice sa speltinim brašnom: Zdravija alternativa za doručak ili užinu

Brze integralne kiflice sa speltinim brašnom: Zdravija alternativa za doručak ili užinu

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
Saznajte kako da napravite zdraviju alternativu za doručak ili užinu, po ovom receptu za brze integralne kiflice sa speltinim brašnom.

Recept za kiflice sa speltinim brašnom

Ako tražite nešto brzo, jednostavno i nutritivno bogatije od klasičnih peciva, ove brze kiflice sa speltinim brašnom su savršen izbor.

Pripremaju se bez kvasca, ne zahtjevaju čekanje da testo naraste, a rezultat su hrskave, mirisne kiflice koje možete puniti ili jesti same, uz jogurt ili neki lagani namaz.

Idealne su za one koji biraju integralne žitarice, ali i za sve koji žele zdraviju varijantu domaćeg peciva koje je pogodno i za hrono ishranu.

Sastojci:

  • 200 g speltinog brašna
  • 120 ml mlake vode ili mlijeka
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • pola kašičice soli
  • pola kesice praška za pecivo
  • 1 kašika susama
  • 100 g sira za punjenje (po želji)

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U činiji pomješajte speltino brašno, so i prašak za pecivo. Dodajte vodu i maslinovo ulje, pa kratko umjesite glatko tijesto. Tijesto treba da je mekano, ali da se ne lijepi za ruke i ne zahtjeva dugo mješenje.

Savjet za mekoću:

Ako želite mekšu unutrašnjost, možete dodati 1 kašiku jogurta u tijesto.

2. korak: Oblikovanje

Tijesto odmah razvucite oklagijom u krug debljine oko 3-4 mm. Nožem isecite krug na 8 trouglića. Po želji, na širi dio svakog trougla dodaj malo sira, pa uvijte u kiflicu.

3. korak: Završna priprema

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih sa malo maslinovog ulja i pospite susamom.

4. korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200 stepeni, 20 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave spolja.

