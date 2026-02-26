Film koči, poruke kasne? Evo zašto vam internet uveče radi sporije

Večernji "špic" na mreži, striming, ažuriranja i preopterećen Wi-Fi ruter najčešći su razlozi za sporiji internet.

Jedva čekate veče da se opustite. Sjedate na kauč, pokušavate da pustite film koji vam je danima na listi, a onda kreće nervoza. Učitavanje traje, reprodukcija koči, a čak i slanje poruka prijateljima vidno kasno. Najčudnije je što je tokom dana sve radilo bez problema.

Šta se zapravo dešava? Zašto internet uveče radi sporije?

Kada je mreža najopterećenija

Izraz "špic" najčešće vezujemo za saobraćaj. Znamo koliko je teško proći kroz grad ujutru ili poslije posla. Ista logika važi i za internet.

Procjene pokazuju da je između 18.00 i 23.00 časova na mreži najveći broj korisnika. U tom periodu većina je završila posao ili se vratila iz škole. Tada milioni ljudi gledaju sadržaj u visokoj rezoluciji, igraju onlajn igre i obavljaju video pozive. Mrežna infrastruktura ima svoja ograničenja, a dostupni protok dijeli se između svih korisnika u istom području.

Sve veći zahtjevi aplikacija

Večernje opterećenje nije jedini razlog sporijeg interneta. Danas se ogroman broj servisa oslanja na striming. Platforme automatski prilagođavaju kvalitet slike dostupnoj brzini, ali to često nije dovoljno.

4K filmovi, prenosi uživo i cloud gaming generišu ogroman protok podataka. Kada više takvih zahtjeva radi paralelno, lokalna mreža i infrastruktura operatora dolaze pod ozbiljan pritisak. Veče je i period kada uređaji automatski preuzimaju ažuriranja sistema, aplikacija i igara. Sve se odvija u pozadini, bez posebnog obavještenja korisniku. Ako se nekoliko takvih procesa pokrene istovremeno, brzina interneta može primetno da padne.

Ograničenja infrastrukture i opreme

U manjim mjestima i na obodima gradova problem je često izraženiji. Starija infrastruktura, manjak mrežnih čvorova ili preopterećene bazne stanice otežavaju obradu velikog saobraćaja. Rezultat je sporiji internet upravo onda kada vam je najpotrebniji.

Usporavanje nije uvijek krivica provajdera. U mnogim domovima uveče je aktivan najveći broj uređaja. Telefoni, laptopovi, televizori i konzole rade istovremeno. Wi-Fi ruter ima ograničene resurse i pri velikom broju povezanih uređaja može doći do pada performansi.

Često zanemarujemo gdje je ruter postavljen. Dok ste sami kod kuće, slabiji signal možda ne primjećujete. Uveče, kada se internet koristi u više prostorija, situacija se mijenja.

Stariji ruter sakriven u ormariću, u uglu sobe ili iza debelih zidova gubi dio svojih mogućnosti. Dodatno, drugi elektronski uređaji mogu stvarati smetnje. Iako je sama veza stabilna, signal do vašeg uređaja više nije maksimalan.