Najskuplja pica na svijetu košta više od 11.000 evra: Šta sadrži i kako se sprema ova delicija?

Ova pica je nešto o čemu većina "običnih smrtnika" može da sanja. Osim što sadrži najkvalitetnije sastojke, služi se na poseban način i to u vašem domu.

Izvor: Shutterstock/Parilov

Nekada sirotinjsko jelo, danas globalni hit, u luksuznoj verziji postaje prava gastronomska ekstravagancija, pica "Luj XIII" u Salernu priprema se sa kavijarom, norveškim jastogom i čak sedam vrsta sira, a jedno ovakvo jelo sa kompletnim iskustvom dostave i somelijerske usluge košta preko 11.000 evra.

Vrhunski kuvar dolazi u vaš dom sa pomoćnim kuvarom i somelijerom, donoseći ekskluzivno porcelansko posuđe, najfiniji pribor za jelo i najrjeđe sastojke.

Sve se sprema pred vašim očima, a uz picu se služi i šampanjac Krug Clos du Mesnil 1995, brendi Carta Real Sanches Romate Finos i konjak Luj XIII - najskuplji konjak na svetu.

Pica je postala jedno od najomiljenijih jela na planeti.

Od jednostavne kombinacije tijesta i omiljenih sastojaka nastala je neograničena paleta ukusa i oblika. Jedan od njih je Luj XIII.

Louis XIII - pica za milionere

Renato Viola, majstor pice iz Italije, kreirao je picu Luj XIII. Ona podrazumijeva tijesto od organskog brašna koje se sprema 72 sata unapred, razvlači na 20 cm i puni sa tri vrste kavijara (Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic i Kaspia Beluga), norveškim jastogom i sedam vrsta sira, začinjeno ružičastom soli iz reke Murray.

Ekstravagancija na djelu

Ova luksuzna pica nije jedina u svetu ekstravagancije.

Na listi su i varijante sa 24-karatnim zlatom, Kobe govedinom, tartufima, pa čak i dijamantima.

Nekada sirotinjsko jelo postalo je simbol luksuza i kreativnosti, a Amerikanci su ga prihvatili gotovo "nacionalno jelo" jer istraživanja kažu da 93% ih jede picu bar jednom mjesečno, dok 13% ne može da zamisli dan bez nje.

Rekordi i fascinantne brojke

Prije godinu dana u Los Anđelesu napravljena je najveća pizza na svijetu, površine 1.296 kvadratnih metara.

Koristilo se 6.193 kg tijesta, 2.244 kg paradajz sosa, 3.992 kg sira i čak 630.400 kriški salame, što je upisano u Ginisovu knjigu rekorda.

(EUpravo zato/putnikofer.hr)