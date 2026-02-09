Slavimo najpopularnije jelo na svijetu: Danas je Svjetski dan pice

Svjetski dan pice obilježava se svake godine 9. februara, a ovaj dan je posvećen jednoj od najomiljenijih i najraširenijih delicija na planeti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je danas pica gotovo sinonim za brz, ukusan i univerzalan obrok, njena priča je mnogo starija i zanimljivija nego što se čini na prvi pogled.

Pica je nastala u Napulju, u Italiji, a prvobitno je bila hrana siromašnijih slojeva. Riječ „pizza“ prvi put se spominje još u 10. vijeku, a tada je označavala jednostavan hljeb sa začinima. Prava moderna pica, kakvu danas poznajemo, razvila se tokom 18. i 19. vijeka u Napulju, kada su se na hljeb stavljali paradajz, sir i začini.

Zašto se pica slavi 9. februara?

Tačan razlog nije univerzalno potvrđen, ali se smatra da je taj datum izabran jer je početkom februara kraj sezonske hladnoće, a pica je tada postala idealan „utješni“ obrok koji je ujedno i lagan, ali zasitan. Takođe, datum je lako pamtljiv i pogodan za globalne kampanje i promocije.

Evo nekoliko zanimljivih činjenica o ovom jelu:

1. Najskuplja pica na svijetu

Najskuplja pica na svijetu je "Louis XIII", koju je kreirao Renato Viola, a cijena joj premašuje 12.000 američkih dolara. Ova ekskluzivna pica promjera 20 cm priprema se 72 sata, sadrži tri vrste rijetkog kavijara, norveškog jastoga, mocarelu od bivoljeg mlijeka i ružičastu so, a poslužuje se uz vrhunski konjak.

2. Pica je bila „hrana radnika“

U Napulju su pizzerije bile najčešće mjesto gdje su siromašni radnici jeli jeftin obrok. Pica je bila jednostavna, jeftina i brzo spremna – idealno za radnike koji nisu imali mnogo vremena.

3. Najpopularniji tip pice u svijetu je Margarita

Pica "Margherita", sa paradajzom, mozzarellom i bosiljkom, nastala je u čast italijanske kraljice Margherite 1889. godine. Boje (crvena, bijela i zelena) simbolizuju italijansku zastavu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

4. Najveća pica ikada napravljena

Najveća pica na svijetu, prema Ginisovoj knjizi rekorda, napravljena je 18. januara 2023. godine u Los Anđelesu, a prostire se na nevjerovatnih 1.299,71 kvadratnih metara. Pica pod nazivom "Pizza Hut", nazvana "The Big New Yorker", srušila je rekord iz 2012. godine, a sadržavala je preko 6.000 kg tijesta i gotovo 4.000 kg sira.

5. Postoji više od 1.000 vrsta pice

U svijetu postoji ogroman broj varijacija – od klasične italijanske, preko američke „deep dish“, do japanske ili brazilske pice sa neobičnim sastojcima.

6. Pica je postala globalni fenomen zahvaljujući američkim vojnicima

Nakon Drugog svjetskog rata, američki vojnici koji su boravili u Italiji vratili su se kućama s ljubavlju prema pici i tako su je „exportovali“ u SAD. Od tada je pica postala globalna ikona brze hrane.

Danas je pica više od hrane - ona je simbol druženja, kreativnosti i globalne povezanosti. Koja je vaša omiljena?

