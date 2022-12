Čikago pica iz MONDO kuhinje: Najsočnija pica koju ćete ikada probati (FOTO/VIDEO)

Ovaj recept je veoma jednostavan za napraviti i ne treba vam puno vremena, samo malo strpljenja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sastojci:

TIJESTO:

750 gr brašna

Kesica kvasca (7 gr)

Dvije kašike soli

500 ml mlake vode

PICA SOS:

750 ml – pasiranog paradajza

Malo peršuna

Kašičica soli

Tri češnja bijelog luka

PREKO PICE STAVLJAMO:

Naš sos koji smo napravili

Malo šunke (ovo je opcionalno)

400 gr mocarele

50 gr parmezana

150 gr sira (gauda)

Recept za čikago picu Izvor: Mondo BiH

Priprema:

1. U veliku zdjelu dodamo brašno i so, pomiješamo sastojke. U čašu mlake vode dodamo kvasac koji dobro zamiješamo da se rastopi i ostavimo da ostoji 5 minuta (time aktiviramo kvasac). Nakon toga dodamo rastvoren kvasac u zdjelu sa brašnom. Miješamo dok se ne formira tijesto.

2. Na radnu površinu pospemo malo brašna (da se tijesto ne bi ljepilo) i tijesto iz zdjele prebacimo na sto. Mijesimo dobro i polako 5 do 10 minuta. Tijesto prekrijemo krpo da naraste, minimalno sat i po vremena, dva najbolje za savršeno tijesto.

3. U međuvremenu dok tijesto nadolazi pravimo naš savršen sos, u šerpu dodamo pasirani paradajz, peršun, so i sitno isjeckani bijeli luk da se prokrčakju 5-10 minuta zavisno od željenog sosa (kraće kuvanje dobijamo ređi sos).

4. Sada je trenutak kada trebamo uraditi ono što nikada nismo; „Pica nije ravna“ ona je u obliku duboke tepsije, sa podignutim zidom tijesta u kojima će se nalaziti sir i sos. Prvo tijesto razvučemo na stolu koje smo malo posuli brašnom, a onda dodajemo sve sastojke.

Tijesto prebaciti na pouljenu tepsiju, dodajemo prvo SIR, mocarelu pa gaudu (što više sira to bolje). To je tajna i stil Čikago pice; „Sir je ispod sosa“, sa sirom možete dodati još šunke prije nego sve polijete sa sosom skoro do vrha tijesta. Malo narendamo parmezana preko sosa.

5. Peći na maksimalnoj temperaturi (oko 275 stepeni celzijusa) 10 minuta.

6. Uživajte!