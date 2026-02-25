Šta da jedete i pijete ako danima ne idete u wc? Redovna stolica ne zavisi samo od vlakana

Kada danima nemate stolicu, možete da se osjećate naduto, usporeno i jednostavno loše. Srećom, postoje određene namirnice i napici koji mogu da pomognu.

Svako ima drugačije navike pražnjenja crijeva, a učestalost stolice može da varira u zavisnosti od ishrane i fizičke aktivnosti. Ipak, ako imate manje od tri pražnjenja crijeva nedjeljno, to se tehnički smatra zatvorom, prema podacima Nacionalnom institutu za zdravlje. Ostali simptomi zatvora uključuju tvrdu, suvu stolicu koju je teško izbaciti ili osjećaj da niste u potpunosti ispraznili crijeva.

Žene češće pate od zatvora. Takođe i starije osobe, ljudi sa gastrointestinalnim bolestima ili oni koji ne unose dovoljno vlakana i vode.

Unos dovoljne količine vlakana i tečnosti ključan je za prevenciju zatvora i održavanje redovnosti. Međutim, većina ljudi ne unosi dovoljno ni vlakana ni vode, što vjerovatno objašnjava zašto je zatvor čest problem. Povećanje unosa obje stavke može da pomogne kada dođe do zastoja.

"Dijetetska vlakna su važna za ublažavanje zatvora jer povećavaju zapreminu stolice i njen sadržaj vode. To omekšava stolicu i ubrzava kretanje crijeva", kaže za Parade dr Sandja Šukla, gastroenterolog.

Međutim, vlaknima je potrebna voda da bi djelovala, kaže dr Aditi Stanton, gastroenterolog.

"Ako naglo povećate unos vlakana, a ne pijete dovoljno tečnosti, možete da se osjećate još nadutije i imate jači zatvor", kaže.

Dakle, šta bi trebalo da jedete ili pijete kada nekoliko dana niste imali stolicu? Evo šta preporučuju gastroenterolozi:

1. Kivi

Istraživanja pokazuju da konzumiranje dva kivija dnevno može da bude jednako efikasno kao suplementi u ublažavanju zatvora, kaže dr Šukla. Kivi je bogat vlaknima i vodom.

2. Suve šljive

Suve šljive takođe pomažu, navodi dr Šukla. Osim što su bogate vlaknima, sadrže i sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji se ne razgrađuje tokom varenja. Kada stigne u debelo crijevo, podstiče pražnjenje crijeva.

3. Topli napici

"Topli napici ujutru, poput kafe ili čaja, mogu da stimulišu gastrointestinalni trakt da se pokrene", kaže dr Stanton.

Kofein podstiče rad crijeva, a toplota napitka može da ubrza pokretljivost sistema za varenje.

Kada treba da se zabrinete?

Obratite se ljekaru ako imate zatvor praćen jakim bolovima u stomaku, nemogućnošću ispuštanja gasova, povraćanjem, krvlju u stolici ili ako se vaše navike pražnjenja crijeva iznenada promijene i ne vrate u normalu, posebno ako imate više od 45 godina, savjetuje dr Stanton.

"Terapija može da uključuje vlakna i laksative bez recepta, ali i kolonoskopiju radi procjene simptoma, kao i lijekove na recept ili terapiju karličnog dna ako je zatvor hroničan ili složeniji", zaključuje.

