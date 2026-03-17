Laminat odlazi u prošlost: Ljudi sve više biraju ovakav pod, jeftiniji je, topliji i teško se haba

Moderni linoleum sa filcanom podlogom sve više zamenjuje laminat – topliji je, tiši, lak za ugradnju i znatno povoljniji.

Linoleum sa filcanom podlogom postaje glavna zamjena za laminat.

Topliji je, tiši i lakši za ugradnju.

Uz pravi izbor klase i sloja, traje dugo i štedi novac.

Laminat je godinama važio za jedno od najpopularnijih rješenja za podove u stanovima. Ljudi su ga rado birali zbog izgleda koji podsjeća na drvo, ali i zbog relativno jednostavne ugradnje. Međutim, posljednjih godina sve češće se govori o drugoj opciji – modernom linoleumu sa filcanom podlogom, koji prema mišljenju majstora i stručnjaka za renoviranje može riješiti niz problema koji se često javljaju kod laminata.

Zašto linoleum sa filcanom podlogom postaje hit

Glavna karakteristika ovog poda, koji sve više zamjenjuje laminat, jeste debela filcana podloga, koja ima funkciju termoizolacije. Zahvaljujući tome, pod je znatno topliji u poređenju sa klasičnim laminatom. Čak i kada se postavlja na betonsku podlogu, površina ostaje prijatna za hodanje bosim nogama, naročito tokom hladnijih mjeseci.

Još jedna velika prednost novog trenda je tišina. Filc ublažava zvuk koraka i padanja predmeta, pa pod ne odjekuje kao što to često može biti slučaj sa laminatom. Ovo je posebno važno u zgradama gdje je čujnost između spratova velika.

Treći razlog zbog kog mnogi biraju ovu vrstu poda jeste jednostavna ugradnja. Linoleum dolazi u rolni, dovoljno ga je razvući po podu, ostaviti neko vrjeme da se izravna, a zatim isjeći višak uz ivice. U većini slučajeva materijal se učvršćuje pomoću lajsni ili dvostrane ljepljive trake. Za prostoriju od oko 18 do 20 kvadratnih metara obično je potrebno oko sat vremena rada.

Gdje je najbolje postaviti ovaj pod

Stručnjaci preporučuju linoleum sa filcanom podlogom prvenstveno za spavaće sobe, dnevne boravke i dječije sobe. U tim prostorijama dolaze do izražaja njegove glavne prednosti – mekoća, toplina i dobra zvučna izolacija.

Može se postavljati i u hodnicima, ali je tada važno odabrati modele sa većim stepenom otpornosti na habanje, poput klase 32 ili 33. Takvi podovi bolje podnose prljavštinu, pijesak i svakodnevno intenzivno korišćenje.

Za kuhinje i kupatila postoje posebne varijante koje su otporne na vlagu i imaju zaštitni sloj debljine najmanje 0,3 milimetra. Ako se pravilno postave, mogu bez problema da izdrže redovno brisanje i povremeno prosipanje vode.

Izbor boja i dezena je ogroman

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine

Prilikom izbora ovog poda stručnjaci savjetuju da se obrati pažnja na tri ključna faktora.

Prvi je klasa otpornosti na habanje. Za standardan stan obično je dovoljno između 23 i 31, dok je za hodnike i prometnije prostorije preporučljivo uzeti 32 ili 33 klasu.

Drugi važan parametar je debljina zaštitnog sloja. Smatra se da je optimalna vrijednost 0,3 milimetra ili više, jer deblji sloj znači i sporije habanje površine.

Treći faktor je kvalitet podloge. Gust i kvalitetan filc čini pod mekšim, toplijim i dodatno poboljšava zvučnu izolaciju.

Danas proizvođači nude linoleum sa različitim dezenima – od imitacije drveta i kamena do parketa. Vizuelno, takvi podovi često izgledaju gotovo isto kao skuplji materijali, ali su znatno povoljniji i mnogo brži za postavljanje.