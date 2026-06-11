Zaboravite na parket u kuhinji: Dizajneri otkrili koji materijal je postao apsolutni hit

Parket više nije prvi izbor za kuhinju. Dizajneri otkrivaju koji podni materijal će dominirati u 2026. godini i zašto ga vlasnici domova sve više biraju.

Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock

Novi trend polako potiskuje parket iz kuhinja.

Ovaj materijal je otporniji na vlagu i habanje.

Dizajneri ga nazivaju hitom 2026. godine.

Godinama je parket važio za jedan od najpoželjnijih izbora za kuhinju. Topao izgled drveta i osjećaj domaće atmosfere činili su ga omiljenim rješenjem u mnogim enterijerima. Međutim, stručnjaci za uređenje prostora ističu da se u 2026. godini pojavio novi favorit koji polako potiskuje parket iz kuhinja.

Prema riječima dizajnera enterijera Krejga Gricena, sve više vlasnika stanova i kuća bira porcelanske pločice koje izgledom podsjećaju na prirodni kamen. Ovaj trend kombinuje eleganciju, dugotrajnost i praktičnost, zbog čega postaje sve popularniji prilikom renoviranja kuhinje.

Zašto porcelanske pločice osvajaju kuhinje?

"Najveći trend koji trenutno primjećujem jeste prelazak na porcelanske pločice sa izgledom prirodnog kamena. Prilikom renoviranja, vlasnici sve češće biraju porcelan koji imitira kamen ili ručno rađene glinene pločice", kaže Gricen.

On objašnjava da ovakve podne obloge prostoru daju više teksture i karaktera, dok istovremeno nude veću otpornost od klasičnog parketa.

Iako je drveni pod bezvremenski izbor, on je podložan ogrebotinama, habanju i deformacijama izazvanim vlagom. Kuhinja je prostor u kojem se često prosipaju tečnosti, pomijeraju stolice i svakodnevno prolazi veliki broj ljudi, pa je izdržljivost veoma važna.

"Vlasnici danas žele mirnije, prijatnije i funkcionalnije enterijere. Porcelanske pločice pružaju odličan balans između estetike i praktičnosti", ističe dizajner.

Pogledajte neke od ideja za dezene ovih pločica:

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Prednost koja osvaja vlasnike domova

Jedan od glavnih razloga zbog kojih porcelanske pločice preuzimaju primat jeste njihova otpornost na vlagu i intenzivnu upotrebu.

Za razliku od parketa, manje su podložne udubljenjima, ogrebotinama i svakodnevnim oštećenjima. Upravo zato predstavljaju odličan izbor za porodice sa djecom, vlasnike kućnih ljubimaca i sve koji mnogo vremena provode u kuhinji.

Stručnjaci naglašavaju da izbor poda treba prilagoditi načinu života i navikama ukućana, a ne samo trenutnim trendovima.

Kako da ovaj trend izgleda luksuzno?

Da bi efekat bio što prirodniji, dizajner savetuje izbor pločica u toplijim nijansama, sa mat završnom obradom umjesto visokog sjaja.

"Najuspješniji primjeri ovog trenda ne deluju veštački. Važno je birati pločice sa blagim varijacijama u boji i teksturi kako bi pod izgledao prirodno i elegantno", objašnjava Gricen.

Takve pločice mogu prostoru dati šarm evropskih enterijera, posebno kada se kombinuju sa drvenim elementima, neutralnim bojama i prirodnim materijalima.

Pod od epoksidne smole je u trendu, i ljudi ga najviše biraju za kupatila, pogledajte kako izgleda:

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Još jedan trend za 2026. godinu

Za one kojima izgled prirodnog kamena nije blizak, dizajner izdvaja još jedan trend koji dobija sve više pažnje – marmoleum. Reč je o održivom materijalu koji predstavlja ekološki prihvatljivu alternativu klasičnim podovima.

"Marmoleum je odličan izbor za vlasnike koji žele retro-moderan izgled, mekšu podlogu za hodanje i praktičnije rješenje od drveta", kaže stručnjak.

Zahvaljujući velikom izboru boja, ovaj pod može kuhinji dati vedriji, razigraniji karakter i potpuno drugačiju atmosferu od klasičnih neutralnih enterijera.

Pogledajte kako izgleda marmoleum: