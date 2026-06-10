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Jedno dugme na daljinskom može ukloniti buđ i neprijatan miris iz klime: Većina ljudi ne zna za tu opciju

Jedno dugme na daljinskom može ukloniti buđ i neprijatan miris iz klime: Većina ljudi ne zna za tu opciju

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Funkcija „Clean“ na klima-uređaju pomaže u uklanjanju vlage, buđi i neprijatnih mirisa. Saznajte kako se aktivira i zašto je posebno korisna tokom leta.

Mnogi zanemaruju ovo dugme na klimi: Može ukloniti buđ, vlagu i neprijatne mirise Izvor: Shutterstock

  • Dugme „Clean“ pokreće automatsko samočišćenje klime.
  • Funkcija pomaže u uklanjanju vlage, buđi i neprijatnih mirisa.
  • Redovna upotreba može produžiti vek trajanja uređaja.

Tokom ljetnih mjeseci klima uređaji rade gotovo svakodnevno, ali malo ko razmišlja o tome šta se dešava unutar uređaja nakon višesatnog rada. Vlaga, prašina i sitne nečistoće vremenom se nakupljaju u unutrašnjoj jedinici, što može dovesti do neprijatnih mirisa, razvoja buđi i slabijeg kvaliteta vazduha u prostoru.

Zbog toga mnogi moderni klima-uređaji imaju ugrađenu funkciju samočišćenja, koja se na daljinskom upravljaču najčešće označava kao „Clean“, „Active Clean“ ili „iClean“.

Čemu služi dugme „Clean“ na klimi?

Ova funkcija omogućava automatsko čišćenje unutrašnje jedinice klima-uređaja bez potrebe za rastavljanjem ili dodatnim održavanjem.

Tokom rada klima u sebi zadržava prašinu, vlagu, masnoće i druge nečistoće koje mogu postati pogodno mjesto za razvoj bakterija i buđi. Aktiviranjem opcije samočišćenja uređaj pokreće poseban program koji pomaže uklanjanju nakupljenih naslaga.

Proces obično podrazumijeva:

  • naizmjenično zamrzavanje i odmrzavanje isparivača
  • uklanjanje prašine i nataloženih nečistoća
  • isušivanje vlage iz unutrašnjosti uređaja
  • završno sušenje sistema

Na taj način klima ostaje čistija, a vazduh koji izlazi iz uređaja prijatniji i svježiji.

Kako se aktivira funkcija samočišćenja?

Postupak je veoma jednostavan i kod većine modela traje manje od pola sata.

Potrebno je da:

  • klima bude uključena u režimu hlađenja
  • pritisnete dugme „Clean“ na daljinskom upravljaču
  • sačekate da se na displeju pojavi oznaka „CL“

Nakon toga uređaj samostalno obavlja proces čišćenja, koji obično traje oko 28 minuta. Po završetku programa klima se automatski isključuje, a oznaka nestaje sa ekrana.

Tokom rada moguće je čuti blago pucketanje plastike usljed promjene temperature, što se smatra normalnom pojavom.

Izvor: Shutterstock

Zašto je ova opcija posebno korisna leti?

U periodu visokih temperatura klima-uređaji rade znatno intenzivnije nego tokom ostatka godine. Zbog toga se u njima brže nakupljaju vlaga, mikroorganizmi i nečistoće.

Redovno korišćenje funkcije samočišćenja može doprinijeti:

  • čistijem vazduhu u domu
  • uklanjanju neprijatnih mirisa iz klime
  • efikasnijem radu uređaja
  • manjem stvaranju buđi i bakterija
  • dužem vijeku trajanja klima-uređaja

Posebno može biti korisna osobama koje pate od alergija ili imaju osjetljive disajne puteve.

Važno upozorenje za vlasnike klima-uređaja

Iako veliki broj novijih modela posjeduje ovu opciju, način aktiviranja može da se razlikuje od proizvođača do proizvođača. Kod nekih uređaja funkcija nosi drugačiji naziv ili se uključuje kombinacijom više tastera, piše Avaz.

Zbog toga je preporučljivo da provjerite uputstvo za svoj model klima-uređaja kako biste bili sigurni da pravilno koristite funkciju samočišćenja.

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