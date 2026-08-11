Sir kao zalog za kredit? Ova banka u trezoru čuva pola miliona kolutova vrijednih 325 miliona evra

Jedna italijanska banka prihvata parmigiano reggiano kao zalog za kredite, a proizvođačima unaprijed isplaćuje između 60 i 80 odsto vrijednosti sira.

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Ravnica između Parme, Ređo Emilije i Modene budi se ranije od ostatka Italije. Prije svitanja u mljekare stiže jutarnje mlijeko sa stotina malih farmi. Ono se miješa sa večernjim mijlekom koje je tokom noći odmaralo, sipa u velike bakarne kazane i do sredine jutra pretvara u dvije ogromne grude od kojih će nastati kolutovi sira.

Svaki od njih težak je oko 40 kilograma, a za njegovu proizvodnju potrebno je približno 550 litara mlijeka. Nakon soljenja u salamuri, kolutovi odlaze na drvene police, gdje sazrijevaju najmanje 12 mjeseci, a mnogi i dvije do tri godine.

CREDITO EMILIANO već 70 godina uzima sir kao zalog

Upravo to dugo sazrijevanje stvara problem koji nema mnogo veze sa ukusom. Proizvođač mlijeko plaća svakih 30 dana, dok novac od gotovog sira dobija tek nakon godinu ili dvije. Između te dvije tačke nalazi se praznina koja je vijekovima predstavljala ozbiljan problem malim proizvođačima, jer im je tokom sazrijevanja kapital praktično bio zarobljen na policama.

Rješenje koje se u Emiliji koristi već sedam decenija zvuči gotovo nevjerovatno, ali zapravo predstavlja sasvim ozbiljan bankarski proizvod: sir kao zalog za kredit.

Italijanska banka Credito Emiliano, poznata kao Kredem, iz Ređo Emilije ovaj posao obavlja još od 1953. godine. Proizvođač u njeno skladište doveze mlade kolutove parmigiano reggiana, banka ih preuzme, procijeni njihovu vrijednost i odobri kredit u iznosu od 60 do 80 odsto te vrijednosti.

Sir u međuvremenu ostaje u bankarskom skladištu kao zalog i nastavlja da sazrijeva. Kada proizvođač otplati kredit, preuzima sir i prodaje ga. Ako ne uspije da vrati dug, banka raspolaže robom koja je u međuvremenu često vrijednija nego onog dana kada je stigla, što je prilično neobična osobina kada je riječ o zalogu.

Police sa sirom sežu do plafona, a skladište je ujedno i trezor

Skladišta se nalaze u okolini Ređo Emilije i Modene, u velikim halama čije police dosežu gotovo do plafona. Temperatura i vlažnost vazduha održavaju se u strogo kontrolisanim granicama.

Prema podacima koje je objavio CNN, u tim skladištima nalazi se oko pola miliona kolutova sira, čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 325 miliona evra.

Vazduh je gust i sladunjav, a prolazi između redova toliko su uski da se do najviših polica dolazi pomoću viljuškara i dizalica. Svaki kolut potrebno je povremeno okrenuti i očistiti, a taj posao danas uglavnom obavljaju automatizovani uređaji.

Ipak, najzanimljiviji dio kontrole i dalje je ručni.

Stručnjaci Konzorcijuma Parmigiano Reggiano prolaze između redova sa malim čekićem i kuckaju po kori sira. Njihov sluh otkriva ono što oko ne može da vidi.

Ujednačen i pun zvuk znak je da je sir zdrav. Tup ili šupalj zvuk može da ukaže na pukotinu ili šupljinu ispod kore, zbog čega kolut gubi svoju kategoriju i prelazi u nižu klasu.

Ovaj zanat u Italiji se uči godinama i tradicionalno pripada stručnjacima koji rade u okviru konzorcijuma zaduženog za kontrolu kvaliteta. Ovdje se, međutim, taj posao obavlja u bankarskom skladištu, među kreditima, zalogama i bankarskom dokumentacijom.

Svaki kolut ima svoje identifikacione oznake

Svaki kolut sira ima sopstvene identifikacione oznake: isprekidani natpis utisnut duž oboda, kazeinsku pločicu sa jedinstvenim brojem, kao i podatke o mlekari i mesecu proizvodnje.

Banka na osnovu tih podataka vodi evidenciju koja praktično funkcioniše kao registar zaloga. U svakom trenutku zna se kome koji kolut pripada i koliko je star.

Konzorcijum je posljednjih godina počeo da testira i mikročipove ugrađene u kazeinsku pločicu. Oni su manji od zrna soli i omogućavaju praćenje porijekla sira, kao i borbu protiv falsifikovanog parmezana. Procjenjuje se da je količina lažnog "parmezana" izvan Evropske unije oko tri puta veća od ukupnog izvoza pravog sira.

Zbog svega toga, Kredemovo skladište istovremeno funkcioniše kao dvije potpuno različite institucije.

Sa jedne strane, ono je prostor u kojem se čuva i obezbjeđuje vrijedan zalog. Sa druge, u njemu se nalazi hrana koja nastavlja da sazrijeva, mijenja se i zahtijeva posebnu njegu.

Italijanski mediji povremeno izvještavaju o krađama parmigiano reggiana iz skladišta i sirana. Upravo zato banka založeni sir čuva pod bezbjednosnim mjerama koje podsjećaju na one koje se primijenjuju u trezorima.

Ovaj model se u međuvremenu proširio i na druge proizvode koji zahtevaju dugo sazrijevanje. Pojedine banke danas prihvataju i pršut ili vino kao zalog.

Ideja je jednostavna i veoma stara: vrijednost se može sačuvati u nečemu što vreme ne uništava, već ga čini još vrijednijim.

(M.A./EUpravo zato/putnikofer.hr)