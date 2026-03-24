Na svjetskom takmičenju dobio skoro maksimalan broj bodova: Ovo je najbolji sir za 2026. godinu

Sa skoro savršenom ocjenom i ukusom koji kombinuje orašaste, karamel i blago slatke note, holandska gauda Bimster Rojal Grand Kru ponela je titulu najboljeg sira na svijetu i oduševila stručnjake među više od 3.300 uzoraka.

Holandska gauda Bimster Rojal Grand Kru, koja prirodno sazreva 12 mjeseci na drvenim daskama, proglašena je najboljim sirom na svijetu za 2026. godinu na prestižnom Svjetskom prvenstvu u siru.

Sa visokih 98,68 bodova, ovaj sir nadmašio je više od 3.300 uzoraka ocijenjenih tokom trodnevnog takmičenja, piše magazin Fud end Vajn.

Tradicija duga 125 godina

Iza pobjedničkog sira stoji Kono Kazmejkers, zadruga u vlasništvu farmera koja već 125 godina proizvodi sir u Holandiji.

Rojal Grand Kru je prvobitno napravljen povodom dobijanja titule hofleveransijer, odnosno dobavljača kraljevskog dvora Holandije. To priznanje dodjeljuje se kompanijama starijim od 100 godina koje imaju poseban ugled i značaj.

"125 godina znanja i tradicije koje su dovele do svjetske titule najbolje su priznanje za naše farmere i sirare", izjavio je Gajs Dankers, direktor izvoza kompanije Bimster.

Bogat ukus i idealne kombinacije

Glavni sudija takmičenja, Džim Miler, opisao je pobjednički sir kao proizvod punog i intenzivnog ukusa, sa izraženim orašastim notama i blagim tonovima karamele i pečenih badema.

Istakao je da kvalitet mleka ima ključnu ulogu, a u ovom slučaju riječ je o mleku krava koje pasu na mineralima bogatom zemljištu sjeverne Holandije.

Prema riječima Meri Kaldvel, direktorke marketinga za SAD i Kanadu u kompaniji Bimster, Rojal Grand Kru je veoma prilagodljiv sir koji se odlično slaže uz različita pića, od laganijih crvenih vina poput gamea do piva sa izraženim hmeljom.

"Slatkoća sira lepo ublažava gorčinu IPA piva", naglasila je.

Dodala je i da se ova gauda odlično uklapa u klasične tople sendviče, ali i u neobične kombinacije, poput keksa Karamel delajts iz programa Girl Scout.

Ko je još u vrhu?

Rojal Grand Kru je za dlaku pobijedio dva švajcarska sira.

Drugo mjesto zauzeo je apenceler Pjurl lebel sa 98,45 bodova, tvrdi sir od sirovog mleka proizvođača Lukasa Majera.

Treći je bio hardeger keze Alter Fric, kozji sir iz regiona Togenburg, sa 98,41 bod.

Ovo nije prvi veliki uspjeh za Rojal Grand Kru.

Ranije je osvojio "super zlato" na takmičenju Vorld Čiz Awords 2025, kao i zlato 2022. godine. Pored toga, Bimster dimljena gauda i Heč peper gauda takođe su ove godine proglašene najboljima u svojim kategorijama.

O takmičenju i dominaciji američkih sireva

Svjetsko prvenstvo u siru održava se svake dve godine od 1957, u organizaciji Udruženja proizvođača sira iz Viskonsina, i važi za najveće ocenjivanje mliječnih proizvoda na svijetu.

Ove godine, 56 stručnih sudija ocjenjivalo je ukupno 3.375 proizvoda iz 25 zemalja.

Američki proizvođači osvojili su čak 96 nagrada "najbolji u klasi", najviše od svih učesnika.

U okviru SAD, proizvođači iz Viskonsina osvojili su 45 nagrada, dok slede Njujork sa osam i Vermont sa sedam.

Na međunarodnom nivou, Holandija i Švajcarska osvojile su po 12 nagrada u svojim kategorijama.

