Kako sakriti produžne gajtane i kablove za punjenje: Oduševićete se ovim trikom, možete sami da uradite isto

Produžni kablovi su večiti kućni problem – gomilaju se iza namještaja, kvare izgled prostora i otežavaju čišćenje. Jedna tiktokerka je pokazala kako se jednostavnom policom nered može pretvoriti u uredan i dekorativan detalj.

Produžni kablovi su jedan od onih kućnih problema koji djeluju sitno, ali u praksi umiju da naprave pravi haos. U dnevnoj sobi, iza televizora ili radnog stola, kablovi se gomilaju, uvijaju i štrče, pa ceo prostor izgleda neuredno.

Kablovi nisu samo estetski problem – oni skupljaju prašinu, otežavaju čišćenje i često predstavljaju opasnost za djecu ili kućne ljubimce. Koliko puta ste se sapleli o kabl ili morali da pomjerate namještaj da biste došli do utičnice? Upravo tu nastaje potreba za kreativnim rešenjem, a najjeftinije je "uradi sam".

TikTok je posljednjih godina postao mjesto gdje možete naći brojne male trikove za uređenje doma, a jedna tiktokerka je privukla pažnju upravo time što je osmislila policu koja sakriva produžne kablove.

Tiktokerka je pokazala kako je od tri daske napravila elegantnu policu koja se lijepo uklapa u enterijer. Na gornjoj dasci je izrezala dio za onaj deo produžnog kabla u koji se ubacuju utikači.

Kabl ostaje na donjoj strani. Spolja polica izgleda kao dekorativni element – može da stoji uz zid, da se koristi i za odlaganje stvari ili ukrase.