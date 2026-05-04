8 stvari koje nikada ne treba priključivati na produžni kabl: Žice se tope, aparati crkavaju...

Produžni kablovi jesu praktični, ali nisu univerzalno rješenje. Električari upozoravaju da njihova pogrešna upotreba može dovesti do kvarova i požara.

Savjeti o bezbjednosti u domu mijenjaju se gotovo svakodnevno, a jedno od najčešćih uvjerenja jeste da produžni kablovi mogu da riješe svaki problem sa nedostatkom utičnica. Ipak, električari upozoravaju da to nije tačno.

Produžni kablovi jesu praktični za lampe, punjače i sitne uređaje, ali nisu namijenjeni za aparate koji troše mnogo struje, proizvode toplotu ili zahtevaju stabilan i neprekidan dotok energije.

Pogrešna upotreba može dovesti do oštećenja uređaja, topljenja kablova, pa čak i požara. Evo šta nikada ne bi trebalo priključivati na produžni kabl, prema iskustvu profesionalnih električara.

Frižideri i zamrzivači

Ovi uređaji rade neprekidno i troše veliku količinu energije. Priključivanje frižidera ili zamrzivača na produžni kabl može izazvati prekid struje i kvar kompresora. Time se ne ugrožava samo bezbjednost, već i sam aparat, što može dovesti do skupih popravki.

Mikrotalasne pećnice

Mikrotalasne zahtevaju između 12 i 15 ampera, što većina produžnih kablova ne može da podnese. To povećava rizik od požara i oštećenja električnog sistema u kući. Ako nema dovoljno utičnica u kuhinji, najbolje je angažovati električara da ugradi novu.

Mali kuhinjski aparati

Aparat za kafu ili toster djeluju bezazleno, ali zapravo troše mnogo struje. Toster ima mrežu žica koje se zagrevaju i zahtevaju veliku snagu. Kablovi ovih uređaja se često pregrijavaju i da izolacija može da se istopi kada se koriste preko produžnog kabla.

Grejalice i klima uređaji

Ovi uređaji su poznati po velikoj potrošnji struje. Nipošto se ne smiju priključivati na produžni kabl, jer može doći do topljenja i čak paljenja kabla. Klima uređaji se mogu koristiti uz posebno dizajnirane, teške produžne kablove, ali nikako uz obične.

Aparati za stilizovanje kose

Fenovi i pegle za kosu povlače veliku količinu energije u kratkom vremenskom periodu pa se savjetuje da se uvijek priključuju direktno u zidnu utičnicu. U kupatilu treba instalirati utičnicu koja štiti od opasnosti u slučaju kontakta sa vodom.

Medicinski uređaji

Uređaji poput CPAP aparata zahtijevaju stabilan i pouzdan izvor energije. Električari naglašavaju da nikada ne treba da budu priključeni na produžni kabl, jer prekid napajanja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje korisnika.

Gejming računari i audio sistemi

Ovakvi uređaji zahtijevaju zaštitu od strujnih udara, koju obični produžni kablovi ne pružaju.

Drugi produžni kabl

Jedna od najopasnijih grešaka je povezivanje produžnih kablova jedan na drugi. To brzo preopterećuje sistem i krši protivpožarne propise. Pravila su prosta: ako uređaj proizvodi toplotu, ima motor ili troši više od 1.000 vati, nikada ga ne priključujte na produžni kabl.

