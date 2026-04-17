Ovi uređaji su "energetski vampiri" u vašem domu: Evo šta treba da isključite da biste uštedjeli struju

Klima uređaji, bojleri i frižideri su najveći "energetski vampiri" u domu. Uz promjenu svakodnevnih navika, saznajte kako da izbjegnete visoke račune i efikasno uštedite struju.

Potrošnja struje može biti velika i tokom proljećnih i ljetnih mjeseci, ako ne pazimo na uređaje koje uključujemo u svom domaćinstvu.

Klima uređaji su veliki potrošači struje, naročito tokom vrelih mjeseci koji nam tek predstoje.

Pored klima uređaja veliki potrošači struje u kući su: bojler, šporet, frižider, pa čak i sijalice i punjači koje često zanemarimo, a mogu da budu ozbiljni da utiču na visinu računa.Ako ne znate odakle da počnete sa štednjom struje, analizirajte svoje troškove, dobro proučite ko su "energetski vampiri" u vašem domu.

Klima-uređaji

Klima-uređaji, koji su tokom ljetnih dana mnogima neophodni, nerijetko mogu da "progutaju" mnogo struje. Ukoliko imate klima-uređaj u vašem stanu ili kući neka vam praksa bude njihovo isključivanje kada ne boravite u domu. Termostat uvijek podesite na višu temperaturu, tako da ne mora da bude na 23 stepena, na primer može da bude na 25, to će vam pomoći da uštedite energiju za 3 do 5 odsto.

Pazite na temperaturu u frižideru

Gledajte da vam vrata frižidera nisu dugo otvorena, jer će inače mnogo toplote ući unutra. Uređaj će u tom slučaju ponovo morati da spusti temperaturu kakva je inače, a za to će povući dodatnu količinu struje.

Bojler palite noću

Kako je bojler jedan od većih potrošača, valjalo bi da iskoristite zelenu tarifu i da njime vodu zagrijavate isključivo noću. Jako bitna stvar je i da isti redovno čistite od kamenca, jer sam kamenac usporava proces zagrijavanja što dovodi do veće potrošnje struje.

Ako ste ste sami ili vas je samo dvoje, bojler je najbolje uključivati samo noću kada je struja jeftinija. To isto važi i za veš mašine.

Gasite sijalice

Možda je suvislo da se ističe, ali štednja struje na gašenju sijalica za sobom je i više nego značajna. Takođe se preporučuje da se iste zamijene sa štedljivim LED sijalicama.

Punjači

Naizgled bezopasni, punjači koji su stalno uključeni troše malu količinu električne energije čak i kada se ne koriste - fenomen poznat kao "vampirska potrošnja".

Kada je u pitanju jedan uređaj, ova potrošnja djeluje zanemarljivo, ali ako ih imamo desetak, razlika postaje primjetna. Tokom godine, ova potrošnja može da se pretvori u nekoliko kilovat-sati električne energije, što se odražava na kućni budžet i negativno utiče na životnu sredinu.

(Kamatica/MONDO)