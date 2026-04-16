7 stvari koje uništavaju vašu kuhinju: Stručnjak upozorava šta nikako ne treba da imate

Stručnjak za kuhinje otkriva 7 stvari koje nikada ne bi imao u svojoj kuhinji. Saznajte koje greške treba izbegavati i kako da prostor bude funkcionalniji i ljepši.

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje rješenja koja narušavaju funkcionalnost kuhinje.

Najčešće greške odnose se na loš raspored i pogrešan izbor materijala.

Pametnim izborom kuhinja može biti i praktična i estetski moderna.

Stručnjak za kuhinje podijelio je sa javnošću važne savete za uređenje ovog prostora. Mnoge navike koje smo usvojili kada je u pitanju dizajn kuhinje zapravo nisu najbolje rješenje.

U nastavku otkrivamo kojih sedam stvari on nikada ne bi unio u svoju kuhinju. Fokus je na funkcionalnosti, pametnom rasporedu i dugotrajnim materijalima.

Iako se trendovi u uređenju brzo mijenjaju, postoje rješenja koja stručnjaci dosljedno savjetuju da treba izbjegavati. "Hari Taun", stručnjak za kuhinje, otkriva koje greške nikada ne bi napravio u sopstvenom prostoru. Ako planirate renoviranje, njegovi savjeti mogu biti veoma korisni.

1. Samostojeća kanta za smeće

Na prvi pogled djeluje kao sitnica, ali upravo ovakvi detalji prave veliku razliku.

Zašto je treba izbjegavati:

narušava cjelokupan izgled kuhinje

stvara osjećaj nereda

zauzima nepotreban prostor

"Ne bih imao samostojeću kantu. Ako već ulažete u novu kuhinju, svaki detalj treba da doprinosi cjelini", objašnjava stručnjak.

Bolje rješenje: integrisana kanta skrivena u kuhinjskim elementima.

2. Sudoper na kuhinjskom ostrvu

Kuhinjsko ostrvo često je centralni dio prostora – mjesto pripreme hrane i druženja.

Međutim, sudoper na ostrvu može da naruši njegovu funkciju.

Problemi:

privlači nered i prljavo posuđe

vizuelno opterećuje prostor

remeti čistu liniju dizajna

"Ostrvo treba da ostane čisto i funkcionalno, bez elemenata koji naglašavaju nered", savjetuje Hari.

Ako vam je dosadilo kuhinjsko ostrvo, evo čime možete da ga zamijenite:

3. Sjajni kuhinjski ormarići

Nekada simbol moderne kuhinje, danas se sve češće izbjegavaju.

Zašto nisu dobar izbor:

dejluju zastarjelo

lako se vide otisci prstiju

zahtijevaju često čišćenje

Bolja opcija:

mat površine

teksturirani materijali

topliji, prirodniji izgled

Pogledajte najmodernije kuhinjske ormariće bez ručki:

4. Veš mašina i sušilica u kuhinji

U mnogim stanovima ovo je nužno rješenje, ali ako postoji alternativa – bolje je iskoristiti je.

Nedostaci:

narušavaju estetiku prostora

zauzimaju prostor za odlaganje

stvaraju buku i vlagu

"Gdje god postoji mogućnost, ove uređaje treba izmjestiti iz kuhinje", naglašava stručnjak.

5. Previše aparata na radnoj ploči

Radna površina često postaje zatrpana nepotrebnim uređajima.

Posljedice:

manje prostora za pripremu hrane

neuredan izgled

otežano čišćenje

Rešenje:

skriveni sistemi za odlaganje

držati samo osnovne uređaje na dohvat ruke

Vertikalne police su spas u kuhinji, pogledajte kako izgledaju i inspirišite se:

6. Kuhinje bez ručki

Minimalizam može izgledati privlačno, ali u praksi često nije najpraktičnije rješenje.

Nedostaci:

brzo se vide otisci prstiju

zahtijevaju stalno brisanje

otežano otvaranje elemenata

"Ručke nisu samo funkcionalne – one zaokružuju izgled kuhinje", objašnjava Hari.

Pogledajte neke od primera modernih kuhinja, i inspirišite se:

7. Laminatne radne ploče

Iako su povoljnije, često nisu dugoročno najbolje rješenje.

Mane:

lako se grebu

osjetljive su na toplotu

brže se habaju

Bolje alternative:

kamen

drvo

kvalitetni kompozitni materijali

Ovi materijali nude veću izdržljivost i znatno ljepši vizuelni efekat.

Na kraju, kao što je i naglašeno – dobra rješenja ne moraju uvijek da budu skupa. Uz pametan izbor, kuhinja može biti i funkcionalna i estetski uređena, piše Žena.