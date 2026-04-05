Da li je bolje koristiti drvenu ili plastičnu dasku? Savjeti za bezbjednu pripremu hrane u kuhinji

Autor H.K. Izvor Stvar ukusa
Otkrijte šta je bezbjednije za zdravlje - korišćenje drvene ili plastične daske za rezanje.

Da li je bolje koristiti drvenu ili plastičnu dasku Izvor: Shutterstock

U mnogim kuhinjama daska za rezanje se uzima zdravo za gotovo, stavi se na sto i koristi se svakodnevno. Ipak, pitanje materijala može biti od presudnog značaja za higijenu i sigurnost hrane.

Sirovo meso, povrće i nepravilno čišćenje mogu lako dovesti do unakrsne kontaminacije. Zato je važno znati šta stručnjaci savjetuju kada birate između drvene i plastične daske.

Drvene daske

Iako su drvene daske dugo smatrane poroznim i rizičnim, novija istraživanja pokazuju suprotno. Drvo upija bakterije u svoja vlakna, ali one uglavnom ugibaju dok se daska potpuno ne osuši.

Tvrdo drvo, poput javora, oraha ili trešnje, idealno je za svakodnevnu pripremu povrća, voća, hljeba, sireva i suhomesnatih proizvoda.

Stručnjaci naglašavaju da pravilno održavanje znači sve, dasku treba ručno prati, osušiti i redovno nauljiti kako bi zadržala higijenu i dugovječnost.

Plastične daske

Plastika je neporozna, može se prati u mašini za sudove i lako dezinfikovati, što je razlog zašto je česta u profesionalnim kuhinjama. Problemi nastaju kada se površina izgrebe od noža, duboki urezi mogu da zadrže bakterije čak i nakon pranja.

Osim toga, plastika može da oslobađa mikroplastiku, što je dodatni faktor na koji stručnjaci upozoravaju. Zato je ključ ponovo u redovnoj zamjeni dotrajalih dasaka i temeljnom pranju.

Odvojite daske po namirnicama

Idealno bi bilo da imate posebnu dasku za sirovo meso, drugu za povrće i treću za hljeb ili sireve.

Šta je zapravo najvažnije?

Stručnjaci se slažu – materijal nije presudan koliko vaše navike. Najsigurnija daska je ona koja se pravilno održava i mijenja kada se istroši. Nakon pranja vrućom vodom i sapunom, dasku stavite uspravno da se potpuno osuši. Redovno čišćenje, dezinfekcija i sušenje važniji su od toga da li je daska drvena ili plastična.

Na kraju, izbor zavisi od vašeg stila kuvanja: drvo pruža dugotrajnost i prirodne antibakterijske osobine, dok plastika nudi jednostavno održavanje.

Bez obzira na materijal, higijena i redovno sušenje ostaju ključ za sigurnu kuhinju.

