Zlatna uskršnja jaja prave se za 30 minuta i svi će vas pitati za tehniku: Trik je genijalan

Zlatna uskršnja jaja prave se za 30 minuta i svi će vas pitati za tehniku: Trik je genijalan

Izvor Kurir
0

Ova uskršnja jaja sa zlatnim efektom izgledaju luksuzno, a prave se lako kod kuće. Potreban vam je samo jedan sastojak iz kuhinje!

Zlatna uskršnja jaja Izvor: Malisa Nicolau / Alamy / Profimedia

Ako mislite da su ovakva uskršnja jaja rezervisana samo za vješte ruke i profesionalce – varate se. Efekat izgleda luksuzno, ali se pravi iznenađujuće brzo i lako, čak i u kućnim uslovima.

Zlatna dekoracija koja izgleda kao iz izloga zapravo krije vrlo jednostavan trik – i malo kreativnosti.

Luksuzna jaja bez mnogo truda

Na prvi pogled djeluje kao da je potrebno mnogo iskustva da biste dobili ovakav rezultat, ali uz pravi materijal – sve ide glatko. Umjesto pravog zlata koristi se dekorativna folija, koja može biti zlatna, srebrna ili u boji, u zavisnosti od toga kakvu kombinaciju želite.

Upravo ta folija daje jajima elegantan i moderan izgled, idealan za prazničnu trpezu.

Izvor: Tetiana Shumbasova / Alamy / Profimedia

Šta vam je potrebno

Za ovu tehniku farbanja i ukrašavanja biće vam potrebno:

  • kuvana jaja
  • boje za jaja (ili prirodne varijante)
  • sirće
  • posude za farbanje
  • dekorativna folija (zlatni listići ili druge nijanse)

Trik sa bjelancetom koji pravi savršen efekat

Najvažniji korak u ovom procesu je lijepljenje folije – a tu na scenu stupa jednostavno rješenje iz kuhinje.

Izvor: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Bjelance se koristi kao prirodno ljepilo i potpuno je bezbjedno. Nanosi se na već kuvana i ohlađena jaja (bilo da su ofarbana ili ostavljena bijela), a zatim se preko toga stavlja folija.

Listići se pažljivo prislone na površinu, a potom lagano utapkaju četkicom kako bi se ravnomjerno rasporedili.

Završni korak koji pravi razliku

Nakon što nanesete foliju, potrebno je da sačekate oko pola sata da se sve lijepo osuši. Kada se površina stegne, četkicom uklonite višak koji se nije zalijepio.

Ako primijetite da neki dijelovi nisu dovoljno čvrsti, jednostavno ponovite postupak – još malo bjelanceta i folije, i jaja će izgledati savršeno.

