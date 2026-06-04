Stefan je 14 puta dobio na lutriji: Istraživali ga FBI, CIA i Interpol

Stefan Mandel, matematičar rumunskog porijekla, uspio je da čak 14 puta osvoji džekpot na lutriji koristeći sopstveni sistem zasnovan na vjerovatnoći i masovnoj kupovini tiketa.

Izvor: Andrey_Popov/LL_studio/Shutterstock

Rođen u siromašnoj jevrejskoj porodici u Rumuniji 1931. godine, Stefan Mandel je još kao mlad razvio strast prema matematici, ali zbog finansijskih teškoća nije mogao da nastavi akademsku karijeru. Umjesto toga, radio je kao računovođa kako bi izdržavao porodicu, prenosi Independent.

Njegova mjesečna plata od 88 dolara jedva je bila dovoljna za život. Mandel, koji danas ima 85 godina, rekao je za NPR-ov Planet Money 2016. godine da mu je bio potreban način da „brzo zaradi ozbiljan novac“.

Poslije godina proučavanja teorije vjerovatnoće i rada italijanskog matematičara Leonarda Fibonacija, počeo je da istražuje lutriju, uvjeren da matematika može da poboljša šanse za dobitak. Nakon dugog istraživanja razvio je „algoritam za biranje brojeva“ zasnovan na metodi koju je nazvao „kombinatorna kondenzacija“, prenosi IFL Science.

Strategija se zasnivala na jednostavnom principu: pronaći lutrije kod kojih džekpot premašuje cijenu kupovine svake moguće kombinacije brojeva. Ako bi se kupilo dovoljno listića koji pokrivaju sve kombinacije, profit bi mogao da bude zagarantovan.

Uspjeh iz prvog puta

U martu 1965. godine Mandel je nagovorio prijatelja da zajedno kupe lutrijske karte i podijele dobitak u odnosu 20:80, pošto nije imao dovoljno novca da sam finansira plan. Njihov prvi pokušaj bio je uspješan. Osvojili su džekpot i nekoliko manjih nagrada u ukupnoj vrijednosti od 20.000 dolara. Mandelov dio iznosio je oko 4.000 dolara, što je tada bilo jednako četvorogodišnjim prihodima prosječne rumunske porodice.

„Ja sam matematičar vikendom, računovođa bez mnogo obrazovanja“, rekao je kasnije jednom rumunskom časopisu. „Ali pravilno primijenjena matematika može da garantuje bogatstvo.“

Mandel je kasnije emigrirao u Australiju, gdje je nastavio potragu za sistemima lutrije koji odgovaraju njegovoj formuli. Tvrdio je da „svaki srednjoškolac koji se bavi matematikom može da izračuna kombinacije“. Problem nije bio u matematici, već u logistici. Kupovina stotina hiljada listića zahtijevala je kapital i efikasan sistem.

Tokom nekoliko godina okupio je stotine investitora u lutrijske sindikate i izgradio automatizovani sistem koristeći računare i štampače za generisanje ogromnog broja listića. Tehnologija je potpuno promijenila proces. Umjesto ručnog ispisivanja kombinacija, Mandel je mogao automatski da proizvodi listiće, značajno smanjujući greške i povećavajući obim operacije.

Tokom osamdesetih godina njegovi sindikati su ciljali lutrije kod kojih su džekpotovi premašivali cijenu kupovine svih mogućih kombinacija. Strategija im je donijela 12 džekpotova širom Australije, kao i oko 400.000 manjih nagrada, uključujući džekpot od 1,1 milion dolara 1986. godine.

Nova prilika u Americi

Do 1989. godine mogućnosti u Australiji postale su ograničene, pa je Mandel počeo da traži novu priliku. Pažnju je usmjerio na Virdžiniju u SAD, gdje je prepoznao povoljna pravila lutrije. Igrači su mogli da kupuju neograničen broj listića i da ih štampaju kod kuće. Lutrija je koristila brojeve od 1 do 44, što je davalo oko 7,1 milion mogućih kombinacija, znatno manje nego kod mnogih drugih američkih lutrija.

Mandel je izračunao da strategija postaje isplativa kada džekpot premaši 25 miliona dolara. Njegov tim je tri mjeseca pripremao operaciju. Odštampali su svih 7,1 milion mogućih kombinacija u Australiji, poslali ih u SAD i organizovali masovnu kupovinu preko prodavaca lutrijskih listića širom Virdžinije, prenosi Business Insider.

Do februara 1992. godine džekpot u Virdžiniji porastao je na više od 27 miliona dolara, što je aktiviralo plan. Kada su izvučeni dobitni brojevi, Mandelov sindikat osvojio je džekpot i više od 6 miliona dolara u dodatnim nagradama. Ukupan dobitak dostigao je 33 miliona dolara, uz gotovo 24 miliona dolara profita nakon odbitka troškova.

„Znao sam da ću osvojiti jednu prvu nagradu, šest drugih nagrada, 132 treće nagrade i hiljade manjih nagrada“, rekao je producentu emisije Planet Money Aleksu Goldmarku u intervjuu emitovanom 2016. godine.

Mandela su istraživali FBI, CIA, američka Tajna služba i Interpol, ali vlasti nisu pronašle nikakve dokaze o kršenju zakona. Lutrija Virdžinije isplatila je džekpot, ali je slučaj doveo do velikih promjena propisa širom SAD. Uvedena su ograničenja na kupovinu listića, zahtijevana je lična kupovina, a veliki investicioni sindikati su ograničeni, čime je praktično zatvorena takozvana „Mandelova rupa u zakonu“.

Formula danas ne bi bila uspješna

„To danas više ne može da se uradi“, rekao je za Business Insider Aleks Goldmark. „Broj kombinacija je previše porastao. Ne biste mogli da odštampate toliko karata, ne biste mogli da ih kupite na vrijeme, a vjerovatno ne biste mogli ni da izračunate sve bez greške.“

Nakon što je isplatio investitore i pokrio troškove, Mandel je zadržao značajno bogatstvo. Kasnije je pokušavao slične strategije u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, ali nikada nije ponovio raniji uspjeh.

„Ono što smo smatrali stvarnošću se promijenilo“, napisao je investitorima 1994. godine. „Možda sada to više ne izgleda kao tako primamljiva investicija.“

Kasnije je raspustio svoj lutrijski sindikat i povukao se u kuću na plaži u Vanuatuu, ostrvskoj državi u južnom Pacifiku poznatoj po vulkanima i vodopadima, gdje i danas živi.

Njegova bivša saradnica Anitalej Aleks osvrnula se na ovu nevjerovatnu priču riječima: „Ne biste mogli da napišete scenario bolji od ovoga. Ovo je jedan od onih slučajeva kada je stvarni život bio bolji od fikcije.“

Uprkos decenijama nagađanja, Mandel nikada nije otkrio sve detalje svog algoritma. Kako je rekao novinaru Associated Pressa 1992. godine: „To bi bilo kao da Coca-Cola otkrije svoj recept.“

(Mondo.rs)