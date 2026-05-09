Ovako povećavate šanse za dobitak na lutriji: Stručnjak otkrio trik za biranje brojeva

Matematičar ističe da izbor "neobičnih" kombinacija, poput uzastopnih brojeva, može imati određenu prednost u igrama na sreću, iako su šanse za dobitak glavne premije na lutriji i dalje izuzetno male.

Prema procjenama, šanse za osvajanje glavnog dobitka na velikim igrama poput lutrije iznose čak jedan prema 300 miliona, ali stručnjaci ističu da način na koji birate brojeve može igrati važnu ulogu.

Najveća greška koju ljudi prave

Garibaldi upozorava da ogromna većina igrača bira datume rođenja i važne datume iz života, zbog čega se isti brojevi često ponavljaju među milionima loto listića.

"Ako pogledate listić i birate samo brojeve po redu ili datume, velika je šansa da isto radi i mnogo drugih ljudi", objasnio je Garibaldi za WIRED.

To znači da čak i ako osvojite džekpot, postoji mogućnost da ćete morati da ga podijelite sa više dobitnika.

Zašto uzastopni brojevi mogu biti dobra ideja?

Zanimljivo je da matematičar smatra da igranje neobičnih kombinacija, poput uzastopnih brojeva, može imati prednost. Kao primjer naveo je Ričarda Lustiga iz Floride, čovjeka koji je više puta osvojio milionske iznose na lokalnoj lutriji. Lustig je koristio iste brojeve i neobične kombinacije, a dio dobitaka ulagao je u nove listiće.

Garibaldi ipak naglašava da ovakva strategija ne povećava matematičke šanse za pogodak, ali smanjuje mogućnost dijeljenja džekpota sa drugim igračima.

"Toliko uzastopnih brojeva izgleda čudno ljudima, pa ih ređe biraju. Upravo zbog toga je manja vjerovatnoća da ćete dijeliti nagradu", rekao je on.

Ipak, njegove metode privukle su veliku pažnju javnosti, jer mnogi igrači vjeruju da čak i najmanja prednost može biti ključna kada su u pitanju milionski džekpotovi.

