logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko ranije treba da kupite jaja za Uskrs? Zaboravite na pravilo "što svježije, to bolje"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zlatno pravilo, koje garantuje savršeno ljuštenje bez muke, krije se u tačnom tajmingu kupovine jaja.

Kada kupiti jaja za Uskrs Izvor: Juru Desain/Shutterstock

Bliži se Uskrs, a farbanje jaja je svakako omiljeni dio praznične tradicije u većini domova. Ipak, svake godine se susrećemo sa pitanjem koje mnogi postavljaju - kada je pravo vrijeme za kupovinu jaja?

Neka unutrašnja logika nam uvijek govori: "Kupi ih u posljednjem trenutku, da budu što svježija". Ipak, vjerovali ili ne, to je najveća greška koju možete da napravite ako planirate da ih farbate.

Znate onaj užasan osjećaj kad skuvate savršeno jaje, krenete da ga ljuštite, a pola bjelanceta ostane zalijepljeno za ljusku? To se dešava upravo zato što su jaja previše svježa. Kod tek snesenih jaja, ona tanka unutrašnja opna se bukvalno zalijepi za ljusku. Kako jaje malo "odstoji", ono kroz mikroskopske pore gubi malo vlage i prima vazduh, pa ljuštenje poslije kuvanja postaje lako.

Zato je najbolje da jaja za Uskrs kupite barem nedjelju dana ranije do dvije, što znači da je već sada idealan momenat.

Ako se plašite da će se pokvariti do praznika, stvarno nemate razloga za brigu. Prema navodima Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, jaja koja se čuvaju u frižideru, zadržavaju svježinu tri do pet nedjelja. Dakle, imate i više nego dovoljno vremena.

Još jedan savjet - kada ih kupite, ostavite ih u njihovoj originalnoj kartonskoj kutiji i gurnite ih negdje dublje u frižider. Nemojte da ih ređate u vrata frižidera, jer to je mjesto gdje temperatura stalno skače gore-dole svaki put kad otvorite frižider, a jajima prija stabilna hladnoća.

Tako da, već u sljedećoj kupovini možete da prebrinete taj deio posla. Na taj način možete da izbjegnete i praznične gužve po marketima, a da ujedno imate i savršeno glatka jaja koja se ljušte u dva poteza.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

jaja Uskrs Vaskrs

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA