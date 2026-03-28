Zaboravite pastelne boje za Uskrs: Ovo su hit nijanse za praznik

Zaboravite klasične pastelne nijanse – Uskrs 2026 donosi sofisticiranije boje i elegantniji stil uređenja doma. Evo šta je u trendu.

Izvor: PhotoJuli86/Shutterstock

Pastelne boje izlaze iz trenda, a zamjenjuju ih dublji i elegantniji tonovi.

Uskršnji dekor postaje dio enterijera, a ne upadljiv tematski detalj.

Fokus je na prirodnim materijalima, neutralnim nijansama i suptilnoj eleganciji.

Godinama je Uskrs dolazio u prepoznatljivoj paleti – svijetloplava, nježno roze, žuta i dekor koji više podsjeća na dječju razglednicu nego na moderan enterijer. Međutim, 2026. donosi veliki zaokret.

Pastelne boje više nisu u fokusu, a zamjenjuju ih smireniji, dublji i vizuelno sofisticiraniji tonovi kakve viđamo u savremenim, dizajnerski uređenim stanovima.

Ova promena dio je šireg trenda u uređenju enterijera, gdje sezonski dekor više ne izgleda tematski, već kao prirodan nastavak ličnog stila. Uskrs tako postaje prilika za diskretno osvježenje prostora, a ne za potpuno mijenjanje njegovog izgleda.

Uskrs u "odraslom" stilu

Nova estetika donosi fokus na prirodne materijale, smirene tonove i nenametljivu eleganciju. Umjesto jarkih i upadljivih kombinacija, prostor se gradi kroz slojeve i pažljivo odabrane detalje koji djeluju skladno.

Uskršnji dekor sada više ne izgleda kao tematski kutak, već kao dio cjelokupnog enterijera – estetski zaokružen i prijatan za boravak, uz suptilan praznični akcenat.

Boje koje će obilježiti Uskrs 2026

U centru pažnje nalazi se nova paleta. Zelena ostaje ključna proljećna nijansa, ali u sofisticiranijim varijacijama poput pistaći zelene, koja djeluje elegantnije od klasične mint verzije.

Žuta dobija topliju dimenziju – umjesto svjetlih tonova, dominiraju zemljane nijanse poput oker boje koje prostoru daju dubinu.

Sve češće se uvode i tamniji tonovi poput šljive i bordo boje. Iako djeluju neočekivano za proljeće, upravo oni unose karakter i stvaraju zanimljiv kontrast.

Cijelu priču zaokružuju neutralne nijanse – bež, pijesak i tonovi gline, koji povezuju prostor i donose osjećaj mira i sklada.

Nije stvar u boji, već u utisku

Suština ovog trenda nije samo u izboru nijansi, već u načinu na koji prostor djeluje. Nekada je uskršnji dekor bio naglašen i kratkotrajan, dok danas teži dugotrajnijem i suptilnijem izrazu.

Cilj više nije da prostor jasno "pokazuje" da je Uskrs, već da izgleda moderno, prijatno i usklađeno sa ostatkom doma.

Kako da ovaj trend primijenite kod kuće

Nema potrebe za velikim promjenama. Ključ je u jednostavnosti i dosljednosti. Dovoljno je odabrati nekoliko usklađenih tonova i kombinovati ih sa prirodnim materijalima poput lana, drveta ili keramike.

Jedan tamniji detalj, poput vaze ili svijeća može napraviti efektnu razliku, dok neutralna osnova omogućava da sve djeluje skladno i smireno.

Pogledajte neke od ideja za dekoraciju stola:

Pastel je u drugom planu, stil je u prvom

Uskrs 2026 pokazuje da se i praznični dekor razvija zajedno sa trendovima u dizajnu. Pastelne boje nisu potpuno nestale, ali ustupaju mjesto elegantnijem, jednostavnijem i dugotrajnijem stilu, piše Fashion.hr

Danas uskršnji dekor više ne djeluje kao nešto privremeno, već kao prirodan dio prostora - a upravo u tome leži njegova najveća vrijednost.

