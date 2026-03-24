Ono što smo svi izbacivali iz kuća, sada se vraća: Evo čime oblažemo zidove u 2026. godini (a nisu tapete)

Da li su zidne obloge i dalje u trendu 2026? Stručnjaci otkrivaju nove pravce i stilove koji će dominirati u uređenju doma.

Zidne obloge ostaju u trendu i 2026, ali se način njihove primjene mijenja

Fokus je na ličnom stilu, toplini i funkcionalnosti prostora

Novi trendovi uključuju kombinovanje sa tapetama, naglašavanje detalja i šire panele

Zidne obloge ili kod nas poznate kao lamperija, nisu samo veoma popularan trend u uređenju enterijera, već i bezvremenski dekorativni element. One su odličan način da prostoru dodate dubinu i dimenziju, i jasno je da neće nestati u skorije vrijeme. Pa da li su zidne obloge i dalje u trendu 2026? Apsolutno da. Ipak, stilovi i način njihove primjene se mijenjaju.

Kako nove ideje zamjenjuju prošlogodišnje favorite, opšti pravac ide ka personalizaciji i stvaranju toplog doma. To se poklapa i sa većinom najvećih trendova u uređenju enterijera ove godine.

"Zidne obloge definitivno ostaju u trendu i 2026, ali način na koji ih ljudi koriste se mijenja", kaže Čarli Farar, kreativni menadžer proizvoda u kompaniji Naturewall. "Vlasnici domova se udaljavaju od obloga kao pukog ukrasa i okreću se promišljenijoj primjeni. Više se ne radi o praćenju pravila - obloge se koriste da unesu teksturu, toplinu i karakter, na način koji odražava ličnost doma i ljudi koji u njemu žive".

Ako ništa drugo, zidne obloge postaju sve popularnije iz godine u godinu. Prema riječima Krisa Murhausa, direktora kategorije za drvo, alat i dekor u kompaniji Wickes, tome doprinose i setovi za samostalnu ugradnju, koji su danas lako dostupni i jednostavni za postavljanje.

"Zidne obloge brzo postaju nezaobilazan element uređenja doma. Nude bezvremenski izgled i veliku prilagodljivost. Postoji stil za svaki ukus i budžet, a zahvaljujući jednostavnim setovima, čak i početnici mogu postići profesionalan rezultat", objašnjava on.

Ako i vi želite da u 2026. godini unesete zidne obloge u svoj dom kao jednostavan projekat koji možete sami da izvedete, ovo su stilovi koje stručnjaci preporučuju.

1. Potpuno oblaganje zidova

Od kada je trend intenzivnog korišćenja boja postao popularan, pojavile su se i nove varijacije tog izgleda. Jedna od njih je i potpuno oblaganje zidova.

"Ovaj trend podrazumijeva korišćenje poznatih panela na nov, upečatljiv način, kako bi se prostor sagledao iz drugačije perspektive", objašnjavaju stručnjaci.

2. Istaknite arhitektonske detalje

Korišćenje obloga za naglašavanje arhitektonskih elemenata prostora dio je sve veće težnje ka ličnom i autentičnom uređenju doma.

"Sve manje se koriste zidovi koji se posebno ističu jednom bojom ili tapetom", kaže Suma Kostandi iz kompanije Panels by Sofia. "Umjesto toga, pažnja se usmjerava na prirodne elemente prostora - niše, police, kamine ili zidove za televizor".

Stručnjaci se slažu da se odustaje od univerzalnih rješenja i prelazi na kreativniju i promišljeniju primjenu. Zidne obloge se danas koriste ne samo na zidovima, već i na plafonima, namještaju i drugim površinama, čime se postiže zanimljiv i jedinstven izgled.

Drvo u enterijeru

3. Kombinujte obloge sa upečatljivim tapetama

Za one koji žele izraženiji stil, preporučuje se kombinovanje poluvisokih obloga sa upečatljivim tapetama. Ova kombinacija donosi dubinu, teksturu i dinamiku prostoru, a posebno dobro izgleda u hodnicima i kupatilima.

"Sve više ljudi kombinuje zidne obloge sa dezeniranim tapetama. Kada se postave do pola zida, rezultat je veoma efektan i moderan", ističu stručnjaci.

4. Izaberite šire panele

Dok su prethodnih godina dominirali uski i dekorativni paneli, sada u prvi plan dolaze širi paneli.

"Ovo je savremen pristup klasičnom dizajnu koji prostoru daje osjećaj topline i života", objašnjavaju stručnjaci.

Dodaje se i da su jednostavniji i prozračniji stilovi sada poželjniji, jer ne opterećuju prostor, posebno kada je riječ o manjim stanovima.

Iako će ovi stilovi obilježiti 2026. godinu, najvažnije je da odaberete ono što najbolje odgovara vašem prostoru i ličnom ukusu.

Najveća promjena u trendovima je upravo u tome – naglasak je na individualnosti i izražavanju kroz prostor, umjesto praćenja jednog dominantnog stila.

