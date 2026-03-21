TV komode odlaze u prošlost: Ovo rješenje štedi svaki centimetar prostora i spas je za male stanove

TV komode odlaze u prošlost: Ovo rješenje štedi svaki centimetar prostora i spas je za male stanove

Izvor Lepa i srećna
0

Zaboravite glomazne TV komode – lebdeće police i zidni paneli štede prostor i čine male stanove modernijim i funkcionalnijim.

TV komode odlaze u prošlost Izvor: Shutterstock

Uređenje malih stanova sve više se udaljava od glomaznog namještaja i klasičnih rješenja koja zauzimaju dragoceni prostor. Jedan od prvih komada koji polako odlazi u zaborav jeste upravo TV komoda – nekada neizostavan dio dnevne sobe, a danas sve češće zamijenjena modernijim i funkcionalnijim opcijama.

Dizajneri enterijera sve više preporučuju minimalistička i "lebdeća" rješenja koja vizuelno rasterećuju prostor i čine ga većim nego što jeste.

Zašto klasične TV komode izlaze iz mode?

Tradicionalne TV komode često su masivne, zauzimaju podnu površinu i vizuelno “sijeku” prostor, što u manjim stanovima može stvoriti osjećaj skučenosti.

Pored toga, današnji način života i tehnologija donijeli su i drugačije potrebe – televizori su tanji, uređaja je manje, a kablovi se sve češće skrivaju.

Funkcionalnost više nije u količini prostora za odlaganje, već u pametnom korišćenju svakog centimetra.

Rješenje koje osvaja: lebdeće police i zidni paneli

Umjesto klasičnih komoda, u prvi plan dolaze lebdeće police i zidni paneli za TV, koji se montiraju direktno na zid.

Ovakvo rješenje ima više prednosti:

  • prostor izgleda veće i prozračnije

  • pod ostaje slobodan, što olakšava održavanje

  • kablovi i uređaji mogu se diskretno sakriti

  • cjelokupan izgled djeluje modernije i elegantnije

Vizuelni efekat "lebdenja" daje prostoru lakoću, što je posebno važno u manjim dnevnim sobama.

Minimalizam koji pravi razliku

Savremeni trendovi u enterijeru favorizuju jednostavnost i čiste linije. Umjesto pretrpanih komada namještaja, fokus je na nekoliko pažljivo odabranih elemenata koji imaju i estetsku i funkcionalnu vrijednost.

Lebdeće police se lako uklapaju u različite stilove – od skandinavskog do modernog, a mogu se kombinovati sa dekoracijom poput knjiga, biljaka ili diskretnih ukrasa.

Manje stvari – ali bolje uklopljenih – postaje pravilo modernog stanovanja.

Idealno rješenje za male stanove

U stanovima gdje je svaki kvadrat važan, ovakav pristup može napraviti veliku razliku. Oslobađanjem poda prostor djeluje otvorenije, a dnevna soba dobija na funkcionalnosti.

Dodatni plus je fleksibilnost – police i paneli mogu se postaviti na željenu visinu i prilagoditi konkretnom prostoru, što kod klasičnih komoda često nije moguće.

Šta to znači za vaš dom?

Ako razmišljate o promenama u enterijeru, možda je pravo vreme da preispitate klasična rješenja.

Zamjena TV komode lebdećim elementima ne zahtijeva velika ulaganja, a može potpuno promijeniti utisak prostora. Upravo zato, ovaj trend sve češće osvaja male stanove i postaje novi standard u uređenju dnevnih soba.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

