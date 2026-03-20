Ugaone garniture odlaze u prošlost: Evo šta ih mijenja u dnevnim sobama, praktično je i izgleda modernije

Izvor Lepa i srećna
0

Velike ugaone garniture više nisu prvi izbor – modularni namještaj donosi fleksibilnost, štedi prostor i daje moderan izgled dnevnoj sobi.

Modularni nameštaj menja ugaone garniture u dnevnim sobama Izvor: followtheflow/shutterstock

Dnevne sobe se sve više prilagođavaju savremenom načinu života, a sa tim dolazi i promjena u izboru namještaja. Nekada su velike ugaone garniture bile simbol udobnosti i luksuza, ali danas sve češće gube primat – posebno u stanovima gdje je prostor ograničen.

U prvi plan dolaze fleksibilna i modularna rješenja koja se lakše uklapaju u različite potrebe i stilove života.

Zašto velike ugaone više nisu prvi izbor?

Iako djeluju praktično, ugaone garniture često zauzimaju previše prostora i ograničavaju raspored u prostoriji. Jednom kada ih postavite, teško ih je pomjeriti ili prilagoditi novim potrebama.

Osim toga, savremeni enterijeri teže otvorenijem i prozračnijem izgledu, gde svaki komad namještaja ima svoju funkciju, ali ne dominira prostorom.

Fleksibilnost postaje važnija od veličine.

Modularni namještaj kao novo pravilo

Umjesto jedne velike garniture, sve više ljudi bira manje sofe, fotelje i modularne elemente koji se mogu kombinovati po potrebi.

Ovakav pristup omogućava:

  • lakše prilagođavanje prostora

  • promjenu rasporeda bez velikog napora

  • bolju iskorišćenost svakog kvadrata

Dnevna soba više nije statična – ona se prilagođava vašem životu.

Pogledajte kako izgleda modularni namještaj:

Više prostora, više slobode

Manji komadi namještaja vizuelno otvaraju prostor i čine ga prijatnijim za boravak. Umjesto jedne masivne garniture, kombinacija sofe i jedne ili dve fotelje daje laganiji i moderniji utisak.

Ovakav raspored posebno je praktičan za porodice, ali i za sve koji vole da povremeno mijenjaju izgled svog doma.

Minimalizam koji donosi udobnost

Iako djeluje da manje namještaja znači manje udobnosti, istina je zapravo suprotna. Moderni komadi dizajnirani su tako da pruže maksimalan komfor uz minimalan prostor.

Kvalitet, ergonomija i dizajn sada su važniji od same veličine.

Dnevna soba sa modularnim nameštajem
Izvor: ImageFlow/Shutterstock

Šta to znači za vaš dom?

Ako razmišljate o osvježenju dnevne sobe, možda je vrijeme da razmotrite alternativu velikim ugaonim garniturama.

Modularni i manji komadi namještaja omogućavaju veću slobodu, bolju organizaciju prostora i moderniji izgled, bez odricanja od udobnosti.

Možda će vas zanimati

