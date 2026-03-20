Ugaone garniture odlaze u prošlost: Evo šta ih mijenja u dnevnim sobama, praktično je i izgleda modernije

Velike ugaone garniture više nisu prvi izbor – modularni namještaj donosi fleksibilnost, štedi prostor i daje moderan izgled dnevnoj sobi.

Dnevne sobe se sve više prilagođavaju savremenom načinu života, a sa tim dolazi i promjena u izboru namještaja. Nekada su velike ugaone garniture bile simbol udobnosti i luksuza, ali danas sve češće gube primat – posebno u stanovima gdje je prostor ograničen.

U prvi plan dolaze fleksibilna i modularna rješenja koja se lakše uklapaju u različite potrebe i stilove života.

Zašto velike ugaone više nisu prvi izbor?

Iako djeluju praktično, ugaone garniture često zauzimaju previše prostora i ograničavaju raspored u prostoriji. Jednom kada ih postavite, teško ih je pomjeriti ili prilagoditi novim potrebama.

Osim toga, savremeni enterijeri teže otvorenijem i prozračnijem izgledu, gde svaki komad namještaja ima svoju funkciju, ali ne dominira prostorom.