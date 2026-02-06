logo
Kupujete nov namještaj? Dizajneri otkrivaju kako da izaberete onaj koji traje godinama

Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Kupujete namještaj? Dizajneri otkrivaju zašto su funkcionalnost, održivost, mekani oblici i prirodni materijali ključni trendovi pri uređenju doma.

Savjeti za izbor namještaja koji traje Izvor: Roman Fenton/Shutterstock

  • Trendovi favorizuju meke oblike, udobnost i prirodne materijale.
  • Funkcionalan i prilagodljiv namještaj postaje važniji od pukog izgleda.
  • Fokus je na održivosti i ličnom osjećaju doma, a ne na trendovima.

Kupovina namještaja više nije samo izbor lijepog komada, već promišljeno ulaganje u prostor koji mora da bude funkcionalan, udoban i dugoročno održiv. Dizajneri enterijera sve češće ističu da se dom danas uređuje sporije, svjesnije i ličnije, a savremeni trendovi to jasno potvrđuju.

Mekani oblici i zaobljene linije

Jedan od najuočljivijih pravaca u dizajnu su organske forme i zaobljene siluete. Umjesto oštrih ivica i stroge geometrije, sve se češće biraju sofe, fotelje i stolovi mekih linija, koji prostoru daju toplinu i osjećaj opuštenosti. Takvi komadi vizuelno omekšavaju enterijer i čine ga prijatnijim za svakodnevni život, bez obzira na kvadraturu.

Ugaona garnitura
Izvor: Promo / Sofology

Funkcionalnost i prilagodljivost su prioritet

Savremeni dom često ima više namena, pa su višenamjenski i prilagodljivi komadi postali ključni. Dizajneri posebno izdvajaju modularne garniture, stolove koji se proširuju i namještaj sa dodatnim funkcijama. Ideja je jednostavna – jedan prostor, više načina korišćenja.

Održivost kao novi standard

Održivost više nije dodatna vrijednost, već osnovni kriterijum. Kupci sve više obraćaju pažnju na porijeklo materijala, način proizvodnje i dugotrajnost proizvoda. Namještaj od prirodnih materijala i sa jasnim porijeklom ponovo je u fokusu, dok se impulzivna kupovina komada kratkog vijeka sve više izbjegava, piše Fashion.hr

Biranje materijala
Izvor: Lin Xiu Xiu/Shutterstock

Toplina dolazi iz tekstura i slojeva

Umjesto savršeno uklopljenih setova, dizajneri savjetuju kombinovanje različitih materijala – drveta, metala, tkanina i kamena. Upravo ti kontrasti prostoru daju dubinu, karakter i lični pečat, bez velikih renoviranja.

Dom nije salon, već prostor za život

Možda najvažniji savjet glasi: birajte namještaj koji odgovara vašem životu, a ne trendovima sa društvenih mreža. Dom se danas sve manje posmatra kao izložbeni prostor, a sve više kao mjesto koje treba da bude udobno, fleksibilno i autentično vaše.

