Odahnite konačno u sređenoj kući: 7 pravila uz koje nered nestaje bez puno muke

Organizujte dom bez stresa, primIJenite ove pametne trikove u svakoj prostoriji i kuća je vam biti uvIJek sređena

Ovi trikovi ne zahtIJevaju veliki budžet ni puno vremena – većina se može primijeniti odmah. Počnite sa jednom sobom ili jednom fiokom. Kad vidite rezultat, motivisaće vas da nastavite.

Sređena kuća nije savršenstvo, već dom u kom se lakše živi.

Sređena kućanije samo ljepša – ona čini svakodnevni život lakšim. Kad znate gdje se šta nalazi, ne trošite vrijeme na traženje, lakše vidite šta imate, a šta vam treba i manje se nervirate.

Ne postoji univerzalni sistem koji odgovara svakoj porodici, ali postoje trikovi koji funkcionišu u praksi, u svakoj sobi. Sljedećih sedam jednostavnih i efikasnih ideja koje možete odmah primijeniti.

1. Prvo smanjite količinu stvari

Nemoguće je zavesti red ako je kuća prepuna nepotrebnih stvari. Praznite i čistite prostor postepeno – ne morate sve odjednom. Počnite sa jednom fiokom, ormanom ili dijelom sobe. Pripremite četiri kutije: za smeće, donaciju, reciklažu i premještanje. Bacite pokvareno ili zastarjelo, pitajte se koliko često koristite stvar i šta vam zaista treba. Ponavljajte ovaj postupak prolazeći jednu po jednu fioku, orman, pa onda i sobu po sobu.

2. Svaka stvar treba da ima svoje mjesto

Kad se oslobodite viška, odredite gdje će šta stajati – orman, kutija na vrhu plakara ili fioka u kupatilu. Kad svaka stvar ima svoje mjesto, lakše je da nađete šta vam treba, kažete drugima gdje je, vidjeti šta nedostaje i vratiti stvar tamo gdje pripada.

3. Držite stvari koje često koristite na dohvat ruke

Ako nešto koristite svaki dan, neka bude blizu mjesta gdje ga koristite. Ako djeca rade domaće zadatke za kuhinjskim stolom, držite olovke i papir tu, a ne u dječjoj sobi. U kuhinji držite samo one aparate koje koristite svakodnevno ostavite na radnoj površini, na primjer, toster. One koji su rjeđe u upotrebi treba skloniti u kuhinjske ormariće. Organizacija kuhinje znači da ormani, ostava i frižider budu funkcionalni, a ne prepuni.

Kuhinja

4. Vidljivost i etikete su ključne

Prozirne kutije omogućavaju da vidite šta je unutra. Ako koristite neprozirne – stavite etikete. Tako ne morate da preturate nekoliko kutija da biste našli to što tražite, a i drugi ukućani će lakše vratiti stvari na mjesto. Veličina kutije postavlja granicu – kad "prekipi", vrijeme je za novo čišćenje, a ne za kupovinu još jedne kutije.

5. Koristite vertikale u stanu

Većina nas zaboravlja zidove i unutrašnju stranu vrata ormara – to je ogroman neiskorišćen prostor. Postavite police, kuke ili viseće organizatore na zidove, vrata ormara ili unutrašnjost kuhinjskih vrata. U kuhinji okačite šipke za šerpe i tiganje, u kupatilu sušilice za veš iznad mašine, u garaži police za bicikle i alat. Tako pod ostaje slobodan, a sve je na dohvat ruke.

nakit

6. Vodite liste

Niko ne može da zapamti sve. Napravite listu u telefonu ili svesci gdje se šta nalazi (važni dokumenti, nasljedne stvari, sezonska odjeća). Takođe vodite stalnu listu za kupovinu – šta treba da nabavite. To sprečava dupliranje kupovine i pomaže da kuća uvijek bude snabdjevena.

7. Uvedite svakodnevne navike

Navike se ne mijenjaju preko noći, ali ako svaki dan postavite krevet, obrišete radnu površinu, stavite sudove u mašinu ili vratite stvari na svoje mjesto – kuća će ostati uredna bez velikog napora. Male navike čine veliku razliku.

