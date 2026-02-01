Ako birate nove zavjese, ovo morate da znate: Evo koje su trend za 2026, a jedna nas potpuno vraća u djetinjstvo

Zavese više nisu samo funkcionalan detalj – otkrivamo glavne trendove u zavjesama za 2026. godinu i savjete dizajnera kako da ih pravilno uklopite u enterijer.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Zavese uokviruju pogled na svijet i instinktivno privlače pažnju ka prozorima i prirodnom svjetlu. Trendovi u uređenju doma za ovu godinu slave upravo takvu ulogu zavjesa, stavljajući ih u centar prostora, umjesto da ih tretiraju isključivo kao funkcionalan dodatak.

Prirodni motivi u prvom planu

Dekoracije za prozore s uzorkom unose karakter u prostor, ali ove godine naglasak je na suptilnim cvetnim motivima.

„Dekorisanje cvjetnim motivima posebno je lep način za dodavanje mekoće i pokreta u prostor“, kaže dizajnerka enterijera Marea Klark, koja savetuje kombinovanje uzorka sa umjerenom paletom boja kako tkanina ne bi preopteretila prostor, piše Index.hr

Dvostruko rješenje: zavjese i roletne

Kombinovanje zavjesa i roletni predstavlja praktično i elegantno rješenje, naročito za prozore kojima je potrebna privatnost.

„Dvostruke prozorske dekoracije postaju sve popularnije“, kaže Katerina Čevičalova iz K'Arte Designa. „One uspostavljaju ravnotežu između funkcije i mekoće.“

Roletne omogućavaju kontrolu svjetla i privatnost, dok zavese prostoru daju toplinu i teksturu, što je posebno važno u prostorijama sa mnogo tvrdih površina, poput kupatila.

Povratak karnera i nabora

Nekada smatrani zastarelim, karneri i nabori koji skrivaju garnišne i mehanizme zavjesa vraćaju se kao važan trend.

„Ulaskom u 2026. godinu, karneri ponovo dobijaju na značaju“, ističe londonska dizajnerka enterijera Rebeka Hjudžs, uz savet da se izbjegnu prenaglašeni i kićeni detalji. Jednostavan oblik i ujednačena tkanina ključ su modernog izgleda.

Povratak karnera i nabora

Igra sa blokovima boja

Zavjese su elegantan način za unošenje boje u prostor, a jednobojne ili dvobojne zavjese koje formiraju „blok“ boje na zidu jedan su od vodećih trendova.

„Zbog svoje mekoće, zavjese su idealne za boje koje se menjaju u zavisnosti od svetla tokom dana“, objašnjava Endru Grifits, osnivač studija A New Day Design. Najbolji efekat postiže se suptilnim kontrastima, poput senf zavjesa uz tamnozelene zidove.

Prozračnost kao dizajnerski akcenat

Providne zavjese koje maksimalno propuštaju svjetlost postaju upečatljiv element enterijera. Umjesto da budu neprimjetne, sada se koriste kao izražajan sloj, naročito u savremenim prostorima gdje teške tkanine mogu djelovati glomazno.

Moć dekorativnih poruba

Dekorativni porubi, poznati kao passementerie, jedan su od ključnih trendova za 2026. godinu. Njima se i najjednostavnije zavjese mogu trenutno transformisati.

„Passementerie trenutno doživljava veliki povratak“, kaže Venetia Rudbek, suosnivačica Studija Vero. Uski porubi djeluju elegantno i arhitektonski, dok širi i razigrani, poput pompona, unose dozu topline i neformalnosti.

Šarm ‘cafe’ zavjesa

Zavjese u kafe stilu, koje prekrivaju samo donji dio prozora, i dalje su među omiljenim trendovima. Nude privatnost uz maksimalan dotok dnevnog svjetla.

„Postoji nešto bezvremensko i šarmantno u ovim zavjesama“, kaže dizajnerka enterijera Eni Dauning. Za razliku od roletni, one stvaraju osjećaj otvorenosti i lakoće.

Koji trendovi izlaze iz mode?

Dizajn enterijera se udaljava od jarkih boja, prenaglašenih uzoraka i složenih nabora. Fokus za 2026. godinu je na taktilnim tkaninama, prozračnosti i profinjenim detaljima.

Kako pravilno okačiti zavjese?

U većini prostora preporučuju se zavjese koje sežu do poda, jer vizuelno povećavaju visinu prostorije. Izuzetak su ‘cafe’ zavese, kod kojih je delimično prekrivanje dio stila. Prednost imaju tanke garnišne i diskretne vodilice, kako bi u fokusu ostali boja, uzorak i tkanina.

