Mali stan od 42 kvadrata sa kuhinjom iz snova: Kombinacija boja i svjetlosti ga čini modernim

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Kombinacija bijelih tonova, ružičastih akcenata i prirodne svjetlosti čini ovaj mali stan vrlo modernim i prijatnim.

Mali stan od 42 kvadrata sa kuhinjom iz snova Izvor: Youtube / CHINENYE RAYMOND
  • Stan od 42 kvadrata pametno je organizovan tako da u njega stanu kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba i kupatilo.
  • Detalji poput ogledala, plakara i pulta stvaraju funkcionalan i prijatan prostor sa puno svjetlosti i topline.

U malom stanu od 42 kvadrata stalo je sve što je potrebno za udoban život: kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba i kupatilo. Pametnim rasporedom i pažljivo odabranim detaljima, prostor je pretvoren u skladan i prijatan dom.

Ulazna zona naznačena je tek sa nekoliko diskretnih elemenata – policom za sitnice i okruglim ogledalom koje vizuelno širi prostor. Za one koji često zaboravljaju ključeve, praktično rješenje je kuka postavljena direktno na ulazna vrata, tako da ih je nemoguće zaboraviti.

Desno od ulaza nalazi se kuhinja u bijeloj boji, osvježena ružičastim detaljima. Viseći i donji elementi imaju frontove visokog sjaja, a pult u nastavku formira oblik ćiriličnog slova „P“.

mali stan od 42 kvadrata kuhinja
Izvor: Youtube / CHINENYE RAYMOND

Lijevo je malo, ali funkcionalno kupatilo sa tuš kabinom, bijelim namještajem i veš-mašinom. U produžetku se nalaze bijeli plakari za garderobu i opremu za čišćenje, koji doprinose urednosti prostora.

Pult u kuhinji ujedno služi i kao sto za objedovanje, uz njega su dvije barske stolice. Preko puta plakara smješteni su dvosjed u boji pijeska, dva okrugla stočića i udobna fotelja.

mali stan od 42 kvadrata
Izvor: Youtube / CHINENYE RAYMOND

Na kraju prostorije veliki prozor i balkonska vrata propuštaju obilje svjetlosti, a ispred njih se nalazi radni sto sa ergonomskom stolicom – idealno mjesto za koncentraciju i rad.

Iz dnevnog boravka ulazi se u spavaću sobu, koja je minimalistički uređena. U njoj ima mjesta samo za krevet, dok je garderoba smještena u maloj niši, što doprinosi jednostavnosti i funkcionalnosti prostora. Pogledajte u galeriji slika koliko je lijep ovaj mali stan!

(Lepa i srećna/Mondo)

Tagovi

stanovi kuhinje uređenje doma

