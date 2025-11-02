Kako da vaše zavjese izgledaju skuplje nego što jesu: Ovih 5 grešaka nemojte praviti

Najčešće greške pri izboru zavjesa mogu potpuno pokvariti izgled sobe. Saznajte kako da odaberete pravu dužinu, materijal i boju zavjesa da prostor izgleda luksuzno i skladno.

Izvor: mujijoa79/Shutterstock

Zavjese su mnogo više od običnog detalja, one stvaraju atmosferu, uokviruju prostor i utiču na to kako soba izgleda i "diše". Ipak, upravo tu mnogi griješe: zavjese često biramo posljednje, a one zapravo mogu potpuno da promijene utisak koji prostor ostavlja. Ako ste i vi među onima koji ne znaju odakle da krenu, ovo su najčešće greške pri izboru zavjesa i jednostavni načini da ih izbjegnete.

1. Greška: Zavjese koje su prekratke ili preuske

Najčešća i najvidljivija greška jeste dužina. Zavjese koje "vise u vazduhu" djeluju jeftino i narušavaju proporcije sobe. Pravilo dizajnera je jasno, zavjese treba da dodiruju pod ili čak da lagano prelaze preko njega.

Još jedna česta greška su preuske zavjese koje ne pokrivaju cijeli prozor. Idealno je da ukupna širina platna bude dva do dva i po puta veća od širine prozora.

Rješenje: Uvijek mjerite visinu od plafona, ne od vrha prozora. Time ćete vizuelno "podići" prostor i učiniti ga prostranijim.

2. Greška: Pogrešan materijal i gustina tkanine

Zavjese od previše tanke tkanine mogu djelovati neuredno, dok guste i teške lako "uguše" manju sobu.

Prozirni tilovi su idealni za prostorije sa puno prirodnog svjetla, dok su baršun i lan bolji izbor za elegantan ili rustičan izgled.

Rješenje: Kombinujte tanki til i težu draperiju. Time dobijate slojevitost i mogućnost da kontrolišete količinu svjetla tokom dana.

Zavese

Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Greška: Boja koja ne ide uz zidove ili namještaj

Boja zavjesa mora biti u skladu sa ostatkom enterijera. Ako su zidovi jarkih tonova, birajte neutralne zavjese. Ako je prostor minimalistički, zavjese mogu biti akcenat - u boji jastuka ili tepiha.

Rješenje: Uvijek posmatrajte zavjesu u prirodnom svjetlu prije nego što je kupite. Boje mogu izgledati potpuno drugačije u vještačkom osvjetljenju prodavnice.

4. Greška: Pogrešan način kačenja

Način na koji je zavjesa okačena ima ogroman uticaj na cijeli izgled. Klasične štipaljke djeluju zastarjelo, dok skrivena traka ili karike u boji metala mogu izgledati luksuzno.

Rješenje: Ako želite moderan izgled, birajte zavjese koje vise visoko - što bliže plafonu i u potpunosti prekrivaju prozor.

Zavese i draperije

Izvor: NavinTar/Shutterstock

5. Greška: Zaboravljeni detalji

Mnogi zaborave da zavjese treba da budu usklađene i sa garnišnom, šinom ili kukicama. Isto važi i za završne detalje kao što su vezice ili dekorativni držači.

Rješenje: Mat zlatni, crni ili srebrni detalji odmah dodaju dozu luksuza i čine da zavjese izgledaju kao iz kataloga.

Najčešća pitanja:

1. Kako da znam koje zavjese vizuelno povećavaju prostor?

Zavjese od svijetlih tkanina, okačene visoko i spuštene do poda, "dižu" plafon i šire prostor.

2. Da li su rolo-zavjese praktične za manje stanove?

Da, posebno ako nemate mjesta za duge tkanine. Dobro izgledaju u kuhinjama i radnim sobama.

3. Kako odabrati pravu dužinu garnišne?

Garniša treba da bude barem 20 cm šira od prozora sa svake strane, da bi zavjese potpuno otvarale pogled.

4. Koje zavjese su najlakše za održavanje?

Pamučne i lanene tkanine mogu se prati kod kuće, dok sintetičke zahtijevaju manje peglanja.

5. Da li se zavjese i draperije moraju slagati?

Ne nužno, ali je važno da se boje i teksture međusobno dopunjuju, ne da se takmiče.

(Lepa i srećna/Mondo)